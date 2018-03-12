Вы в своем уме? Николаевский музей на пятом году войны собрался провести мероприятие в честь канцлера Российской империи

Коммунальное учреждение культуры «Николаевский областной художественный музей имени В.В. Верещагина» 15 марта проведет мероприятие к 135-летию со дня смерти государственного канцлера Российской империи Александра Горчакова.

Об этом идет речь в анонсе, разосланном музеем.

Согласно анонсу, мероприятие проведут совместно с николаевским «Пушкинским клубом» и неким «представителем княжеского дома Горчаковых Андреем Горчаковым».

«В знак памяти выдающегося дипломата вспоминаем вехи его жизни. На мероприятии запланированы выступления представителя княжеского дома Горчаковых князя Андрея Горчакова и председателя николаевского «Пушкинского клуба» Анатолия Золотухина», - сообщили в музее.

При этом в анонсе музей умолчал, что Александр Горчаков был канцлером именно Российской империи. Какого-либо отношения к Николаеву Александр Горчаков не имеет.

Отметим, что инициатором этого мероприятия является человек, который представляется потомком Александра Горчакова – так называемый Андрей Горчаков, который ранее участвовал в пророссийском марше и представляет себя как мецената и священнослужителя.

Поскольку музей имени Верещагина является коммунальным учреждением, логично будет предположить, что прямо или косвенно это мероприятие в честь Горчакова проведут за счет николаевских налогоплательщиков.

Также напомню, что четыре года назад Россия аннексировала Крым. Четыре года назад началась российская агрессия против Украины. Потому, по моему мнению, на пятый год войны, мягко говоря, антиукраинским кажется проведение мероприятий, восхваляющих исторических деятелей России.

Надеюсь, что руководство музея отменит это мероприятие, которое позорит их заслуженное учреждение.