Депутаты планируют направить обращение в Раду с просьбой исключить здание приходского училища из достопримечательностей культурного наследия

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Депутаты Николаевского областного совета написали обращение в Верховную Раду Украины с просьбой исключить здание приходского училища и убежище католического благотворительного общества, которое находится по адресу: Декабристов,32-а с достопримечательностей культурного наследия.

Данное обращение было опубликовано на странице проектов решений Николаевского областного совета.

Исходя из заявления, представители религиозной общины Святого Иосифа в Николаеве Римско-Католической церкви неоднократно обращались с вопросом предоставления  в собственность религиозной общине здания приходского училища и убежища католического благотворительного общества, которое в настоящее время находится в постоянном пользовании указанной религиозной общины. 

Как сообщается в документе:

Николаевская областная государственная администрация и Николаевский областной совет лишены каких-либо полномочий о передаче указанного имущества в собственность религиозной общины Святого Иосифа в Николаеве Римско-Католической церкви без внесения Верховной Радой Украины изменений в настоящий Закон. Учитывая вышеизложенное, и с целью передачи имущества в собственность религиозной общины (приходы) Святого Иосифа в Николаеве Римско-Католической церкви, предлагаем внести изменения в Закон Украины «О перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», путем исключения здания приходского училища и приюта католического благотворительного общества 1900 по ул. Декабристов,32-а в г. Николаеве из указанного перечня.

Настоятель Римско-Католической церкви  Св. Иосифа отец Александр впервые услышал о том, что  данное обращение будет передано на рассмотрение комиссии:

— Это для меня великая радость, если проголосуют. Это бы нам очень помогло. И когда говорят,что это здание отдельно строилось (от костела)  - это невозможно просто. Мы и ремонтируем его, и дети сюда приходят в школу, и проводим курсы польского, английского языка для горожан. Католики стараются получить в свою собственность здание, которое было построено их предками. Никаких коммерческих  целей мы не преследуем, все только в интересах прихожан., —прокомментировал  отец Александр

Олена Мельниченко

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русскийобщество