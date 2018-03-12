Российская певица, которую не пустили в Украину на «Евровидение-2017», представит Россию в Лиссабоне

Юлия Самойлова Российская певица Юлия Самойлова, которой запретили въезд в Украину на «Евровидение-2017», будет представлять Россию на музыкальном конкурсе 2018 года в Лиссабоне.

Видеоролик её выступления опубликовали на официальном канале конкурса.

Так, Самойлова исполнит композицию «I Wonʼt Break», авторами которой выступил Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Отмечается, что режиссер Алексей Голубев, который снял клип и станет постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой на «Евровидении», ранее работал на конкурсе с Полиной Гагариной, занявшей в 2015 году второе место.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну незаконно посетившей оккупированный РФ Крым российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017. После чего Россия отказалась участвовать в конкурсе и транслировать его по телевидению.