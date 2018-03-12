Усыплять или содержать в питомнике: В Николаевском горсовете еще не решили, что делать с отловленными собаками

Юрий Степанец

В Николаевском городском совете на данный момент есть два проекта программ дальнейших действий с отловленными бродячими собаками.

Об этом в ходе брифинга, который состоялся в понедельник, 12 марта, сообщил заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец.

– Я сделал запрос в управление здравоохранения. У нас картина очень печальная. За 2017 год 57 человек обратилось укушенных бродячими собаками, а за январь-февраль этого года уже 51 человек. Практически столько же, сколько за весь прошлый год. Поэтому, естественно, картина в городе неприятная, – отметил Степанец.

По словам Степанца, на данный момент есть два проекта программы дальнейших действий с бездомными собаками, однако то, какой из них будет реализован, решится в ходе рабочей группы, где будут презентованы данные программы для общественности и депутатов.

– Один проект – это продолжение предыдущего проекта, программа которого предусматривала отлов, стерилизацию и выпуск в естественную среду обитания. Лично я, как заместитель городского головы, который отвечает за данное направление, против выпуска собак естественную среду обитания. Есть также программа наработанная, которая предусматривает отлов, стерилизацию, тестирование животных на агрессивность и усыпление агрессивных собак и кремацию в дальнейшем, и содержание собак здоровых, неагрессивных в течение двух месяцев на предприятии, и если люди не забирают этих собак, то опять же усыпление и кремация этих животных. По какому пути мы пойдем, будут решать общественность и депутаты. Мы готовы уже вносить оба варианта программы на рассмотрение депутатского корпуса, на рассмотрение общественности.

Напомним, что в Николаеве 9 марта в микрорайоне Лески бродячие собаки напали на женщину и ее внука возрастом 3,5 года.