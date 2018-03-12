И.о. мэра Николаева не будет продлевать контракт с директором КП «Центр защиты животных»

Людмила Ткач И.о. городского головы Николаева – секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова не намерена продлевать контракт с директором коммунального предприятия «Центр защиты животных» Людмилой Ткач.

Об этом в ходе брифинга, который состоялся в понедельник, 12 марта, сообщил заместитель городского головы Юрий Степанец.

– У Людмилы Ткач, директора предприятия «Центр защиты животных», 26 марта заканчивается контракт, который мы продлевали. Татьяна Викторовна уже заявила во всеуслышание, что она не собирается продлевать контракт с нынешним руководителем из-за того, что результаты ее работы видны на лицо – количество собак не уменьшается на улице. Мы сейчас ищем достойную кандидатуру и поручим ей выполнение всех задач, – сказал Степанец.

При этом Степанец отметил, что видит директором предприятия бывшую конкурсантку на должность директора «ЦЗЖ».

- Одним из участников была женщина, которая имеет опыт работы. Она ветеринар по образованию. У меня нет сейчас данных, к сожалению, не могу назвать ее фамилию. И сама программа, которую она предоставляла, мне понравилась. У нее совпадает мнение, что собаки не должны содержаться на улице. Она вроде бы имеет опыт проведения тестов, и в ее предыдущей работе, как она мне объясняла, порядка больше 50% собак являются агрессивными, - отметил вице-мэр.

Напомним, что исполняющая обязанности мэра – секретарь городского совета Татьяна Казакова 1 декабря 2017 года приняла решение продлить на два месяца контракт с директором «Центра защиты животных» Людмилой Ткач, чтобы принять программу, позволяющую и дальше финансировать КП.