На Николаевщине глава Минздрава провела встречу с врачами и студентами медколледжа

Уляна Супрун И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посетила Николаевскую область и во время своего визита ознакомилась с работой областной детской инфекционной больницы, Баштанской центральной районной больницы, пообщалась с врачами первичного звена и студентами базового медицинского колледжа.

Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

На Николаевщину и.о. министра прибыла вместе со своей командой. Она представила нового представителя министерства Александра Ябчанку, который в прошлом году приезжал в рамках Всеукраинского тура «Изменить: взаимодействие ради изменений». Он представил новый сборник ответов на актуальные вопросы медицинского сообщества, возникающие в процессе реформирования.

В воскресенье Ульяна Супрун ознакомилась с работой отделения областной детской инфекционной больнице.

«Я приятно удивлена ​​увиденным. Приехала в воскресенье в больницу внепланово, меня радушно встретили, провели экскурсию заведением, рассказали о работе отделений, продемонстрировали замечательную реанимацию с современным оборудованием. Я имела возможность пообщаться и с главным врачом. Мне было очень приятно воочию убедиться в профессионализме врачей, который в своих отзывах подтвердили и пациенты больницы. Медицинские работники относятся к работе не только очень ответственно, а и со всей душой. Да, есть некоторые вопросы, требующие решения, но областная власть уделяет немалое внимание улучшению условий пребывания пациентов и медработников в учреждении», - отметила Ульяна Супрун по итогам визита в больницу.

В понедельник, 12 марта, вместе с народным депутатом Андреем Вадатурским, советником главы облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Евгением Шевченко и начальником управления здравоохранения ОГА Павлом Георгиевым и.о. министра здравоохранения торжественно перерезала ленту, открыв отделение неотложных состояний и обновленное после капитального ремонта отделения интенсивной терапии.

Также Супрун осмотрела операционную и другие отделения Баштанской ЦРБ. На приобретение мебели, оборудования, капитальный ремонт отделения неотложных состояний, капремонт отделения анестезиологии и реанимации с койками для интенсивной терапии за счет субвенции из госбюджета поступило 2,86 миллиона гривен и из районного бюджета были выделены средства на софинансирование в сумме 150 тысяч гривен. Приобретено оборудование для отделения неотложных состояний на общую сумму 1 миллион 604 тысячи 049,30 гривен.

Завершено также ремонтные работы на первом этаже четырехэтажного лечебного корпуса. В новых современных отделениях неотложных состояний, анестезиологии и реанимации с койками для интенсивной терапии медицинская помощь будет оказываться круглосуточно.

Ульяна Супрун в общении с главными врачами Баштанской ЦРБ и ЦПМД Аллой Барсегян и Оксаной Шпарук отметила:

«Эта больница - прекрасный пример постоянного развития для других. Кстати, в министерстве мы часто приводим в пример именно Баштанскую ЦРБ, как одну из ведущих. И сегодня мы еще раз в этом убедились. Важную роль здесь играет руководство больницы, замечательные менеджеры здравоохранения, которые умеют находить общий язык с представителями областной и районной власти, депутатского корпуса. И яркий пример - открытые отделения, которое стало возможным при поддержке народного депутата Украины Андрея Вадатурского».

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун также отметила достижения Николаевской области в реализации правительственной программы «Доступные лекарства», формировании госпитальных округов и выстроенной сети первичной медицинской помощи. Отдельно министр отметила и достижения во внедрении в практику телемедицины.

Общение с медицинскими работниками Николаевщины продолжилось в базовом медицинском колледже, где собрались студенты, преподаватели и руководители учреждений здравоохранения области, врачи первичного звена.

«Вы - наша надежда и наше будущее. Ведь в ваших руках в будущем здоровье людей, и это очень важная и ответственное дело. Но я искренне уверена, что вы справитесь лучше», – подчеркнула Ульяна Супрун, общаясь со студентами.

В оживленной беседе со студентами она отвечала на многочисленные вопросы по реформированию медицинской отрасли и возможного улучшения условий работы медработников в ближайшем будущем.

«Министерство совместно с местными органами самоуправления каждой области делает все возможное для улучшения условий труда медиков, повышение заработной платы до достойного уровня. Ведь врач - не крепостной, он должен быть защищен своим государством как юридически, так и финансово», – сказала министр.

Также среди прочего, в общении с медиками речь шла об основных шагах реформирования медицинской отрасли, нюансы лицензирования врачей и многое другое.