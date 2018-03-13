Николаевский мальчик выиграл главный приз на юмористическом телешоу

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Трое детей из Николаева попытались выиграть 50 тысяч гривен у Владимира Зеленского и Евгения Кошевого в новом сезоне популярного телепроекта «Рассмеши комика. Дети».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Первой попытала удачу восьмилетняя Мария Онупка – по словам мамы, это очень общительная девочка, которая просыпается и засыпает с улыбкой. Свободное время она посвящает хип-хопу, акробатике, пению и плаванию. Сама девочка «воевала» за 20 тысяч, но мама советовала идти на 50, если будет чувствовать в себе силы.

В своем выступлении девочка шутила про то, что будет происходить в 2050 году. Рассмешили комиков шутки про то, что Кошевого разорят женщины в семье в совокупности со скидками в одном из торговых центров, Могилевская победит в шоу «Танцы с гуманоидами», Саакашвили будет и дальше лазить по крышам, а Ирина Билык выйдет замуж за того, кто еще не родился. Помимо этого, в её выступлении было еще немало достойных смешинок про курс доллара, метро на Троещину и Олега Винника.

Однако, главный приз – 50 тысяч – она не смогла получить. Шутки про Виталия Кличко и Шулявский мост не заставили «мастодонтов юмора» улыбаться, и девочка уехала обратно в Николаев. Однако, её родители считают, что самое главное – это участие, а саму Марию больше интересовало, выложат ли её на YouTube.

Сразу же после неё на сцену вышел еще один николаевец – семилетний Матвей Крупский. Он поет, играет на пианино и любит «играть на публику». Парень решил пробивать себе дорогу к 50 тысячам гривен с помощью смешных коротких песен.

Первую тысячу ему принесли строчки про то, что Зеленский и Кошевой под столом «втихаря» парят ноги. Пародия на песню «О боже, какой мужчина», в которой Матвей согласился быть сыном Зеленскому, обогатила мальчика на пять тысяч, а песня про носки и сандалии – на десять. «Двадцатку» он поднял с помощью песенки про папу, который все может, если ему налить, а главный приз получил благодаря песне про одиннадцатиклассницу.

«Ты сегодня взрослеешь рано - запивать уже перестала», – этими строчками Матвей добился победы в шоу.

На радостях парень поделился, что сначала немного боялся, а потом уже понял, что победит.

В следующем выпуске шоу попробовала свои силы и семилетняя «Харли Квинн», Мила Бурдунюк из Николаева. Так, девочка постаралась рассмешить комиков шутками про сериал «Сваты» и детей, которые участвуют в этом проекте. Однако, видимо, удача в этот день была не на ее стороне, так как даже яркий костюм не помог девочке победить. Она потеряла заработанные 10 тысяч гривен, но зато подарила родителям повод для гордости.

Вадим Богданов

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русскийобщество