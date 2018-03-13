Николаевский мальчик выиграл главный приз на юмористическом телешоу

Трое детей из Николаева попытались выиграть 50 тысяч гривен у Владимира Зеленского и Евгения Кошевого в новом сезоне популярного телепроекта «Рассмеши комика. Дети».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Первой попытала удачу восьмилетняя Мария Онупка – по словам мамы, это очень общительная девочка, которая просыпается и засыпает с улыбкой. Свободное время она посвящает хип-хопу, акробатике, пению и плаванию. Сама девочка «воевала» за 20 тысяч, но мама советовала идти на 50, если будет чувствовать в себе силы.

В своем выступлении девочка шутила про то, что будет происходить в 2050 году. Рассмешили комиков шутки про то, что Кошевого разорят женщины в семье в совокупности со скидками в одном из торговых центров, Могилевская победит в шоу «Танцы с гуманоидами», Саакашвили будет и дальше лазить по крышам, а Ирина Билык выйдет замуж за того, кто еще не родился. Помимо этого, в её выступлении было еще немало достойных смешинок про курс доллара, метро на Троещину и Олега Винника.

Однако, главный приз – 50 тысяч – она не смогла получить. Шутки про Виталия Кличко и Шулявский мост не заставили «мастодонтов юмора» улыбаться, и девочка уехала обратно в Николаев. Однако, её родители считают, что самое главное – это участие, а саму Марию больше интересовало, выложат ли её на YouTube.

Сразу же после неё на сцену вышел еще один николаевец – семилетний Матвей Крупский. Он поет, играет на пианино и любит «играть на публику». Парень решил пробивать себе дорогу к 50 тысячам гривен с помощью смешных коротких песен.

Первую тысячу ему принесли строчки про то, что Зеленский и Кошевой под столом «втихаря» парят ноги. Пародия на песню «О боже, какой мужчина», в которой Матвей согласился быть сыном Зеленскому, обогатила мальчика на пять тысяч, а песня про носки и сандалии – на десять. «Двадцатку» он поднял с помощью песенки про папу, который все может, если ему налить, а главный приз получил благодаря песне про одиннадцатиклассницу.

«Ты сегодня взрослеешь рано - запивать уже перестала», – этими строчками Матвей добился победы в шоу.

На радостях парень поделился, что сначала немного боялся, а потом уже понял, что победит.

В следующем выпуске шоу попробовала свои силы и семилетняя «Харли Квинн», Мила Бурдунюк из Николаева. Так, девочка постаралась рассмешить комиков шутками про сериал «Сваты» и детей, которые участвуют в этом проекте. Однако, видимо, удача в этот день была не на ее стороне, так как даже яркий костюм не помог девочке победить. Она потеряла заработанные 10 тысяч гривен, но зато подарила родителям повод для гордости.