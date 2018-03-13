В Еланецкой гимназии по программе «GoCamp» английский язык школьникам преподавала египтянка

В Еланецкой гуманитарной гимназии на Николаевщине работала египтянка-волонтер по имени Виам Таха. В школу она прибыла в рамках сотрудничества с общественной организацией Global Office, направленной ​​на популяризацию изучения иностранных языков и волонтерского движения в Украине, содействие межкультурному диалогу и общественной дипломатии по проекту «GoCamp».

Об этом сообщает журналист Александра Ментель.

В свою очередь, Виам обучала детей разнообразию, толерантности, навыков 21 века и, конечно же, английского языка, также рассказывала об истории и культуре Египта.

Также отмечается, что и учительнице из Египта было чему поучиться у украинских школьников – например, играть в снежки и лепить снежную бабу. При этом, даже учителя Еланецкой гимназии повспоминали все выученные когда-то английские слова и ходят на работу со словарями, так как хотят общаться с коллегой на равных.

«Она напоминает Нефертити, и мы чувствуем, что сказка тысячелетней давности к нам вернулась. Она настолько трудолюбивая и ответственная, не хотела терять ни минуты, даже когда гимназия была закрыта из-за сильного мороза и ветра», — сказала о Виам директор Еланецкой гуманитарной гимназии Валентина Мельник.

По словам самой девушки, за две недели пребывания в Еланце она влюбилась в Украину. Не смотря на то, что она побывала и в других странах, такого искреннего отношения к себе, как в нашей стране, она нигде больше не испытывала.

«Девушка сказала, что чувствует себя в Украине богиней. Даже учительница английского языка Инна Ивановна, которая присутствовала во время этого разговора, и немного помогала вести этот англоязычный диалог, смутилась... Ведь Виам, несмотря на свою молодость, успела сделать успешную карьеру, и тем не менее у нее немало сердечной благодарности...», - идет речь в сообщении

А на память о нашей стране Виам увезла не только теплые воспоминания, а и подаренный главой Еланецкого райсовета Василием Богданцевым Государственный флаг и сборник «Кобзаря».

Напомним, что в 2016 году во время областной конференции методических объединений учителей иностранных языков обсуждали создание лагерей, в которых школьников могли бы обучать иностранному языку.