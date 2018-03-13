«Не смог победить рак»: скончался известный украинский ведущий и журналист Олесь Терещенко

Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко скончался на 44-году жизни.

Об этом сообщил в Facebook глава Национального общественного телевидения Зураб Аласания.

Летом прошлого года Терещенко сообщил, что борется с онкологическим заболеванием.

Также о смерти журналиста сообщила его коллега Юлия Спасокукоцкая на своей странице в Facebook.

«Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся, как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался. Коллега, друг, этому миру будет очень тебя не хватать. Царство небесное», - написала Юлия.

Журналист работал на телеканалах «1+1» и «UA:Первый», на последнем долгое время вел передачу «О главном». Он был заслуженным журналистом Украины.

Напомним, в московской больнице на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков.