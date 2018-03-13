«Тряпки - враг канализации»: за неделю работники «Николаевводоканала» из сточных вод вылавливают 3,5 тонны мусора

За неделю аварийно-ремонтные бригады ГКП «Николаевводоканал» ликвидируют более 200 закупорок канализационных сетей, в частности из сточных вод вылавливают около 3,5 тонн мусора.

Об сообщает предприятие на своей странице в Facebook.

Главной причиной закупорок канализация служат тряпки и другие бытовые отходы. В свою очередь, руководство предприятия призывает николаевцев соблюдать несколько простых правил пользования канализацией.

«Тряпки - основная причина закупорок в канализационных сетях нашего города. Также ни в коем случае в канализацию нельзя смывать: предметы личной гигиены; детские памперсы; ушные палочки наполнители туалетов домашних животных; большие остатки пищи», - идет речь в сообщении.

В частности, отдельного внимания стоят жиры, которые многие жители города смывают в канализацию. Они в свою очередь оседают на стенках труб и создают закупорки. Только за неделю на Галициновских очистных сооружениях канализации утилизируют 1,5 тысячи литров жиров.

«Еженедельно очистные сооружения в Галициновке принимают 350 тысяч метров кубичных сточных вод. Только за неделю при механической очистке из сточных вод вылавливают 3,5 тонны мусора. Соблюдение простых правил пользования канализацией является залогом комфорта в ваших домах, а также возможностью уменьшить нагрузку на очистные сооружения», - говорится в сообщении.

Кроме этого, предприятие «Николаевводоканал» сообщает, что для приема сточных вод в промышленных масштабах недавно были утверждены новые Государственные правила приема сточных вод. В частности, на их основе будут разработаны региональные правила, в которых будет учтена специфика канализационного хозяйства Николаева. Согласно этим правилам предприятие будет осуществлять контроль за составом сточных вод, сбрасываемых в канализационную сеть предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что проблему с утечкой канализации по улице Шнеерсона между улицами Спасская и Большая Морская решит только замена коллектора.