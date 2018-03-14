Супрун на Николаевщине рассказала, что будет влиять на уровень зарплаты врачей: Количество пациентов и качество услуг

Врачи, которые с десяток лет обучаются после чего посвящают жизнь помощи людям, должны иметь достойную заработную плату.

Об этом в понедельник, 12 марта, на встрече с медицинскими работниками в Баштанской центральной районной больнице говорила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Баштанской ЦРБ открыли отремонтированные отделения. На ремонт и приобретение мебели с оборудованием было выделено около 4,5 миллиона гривен.

- В Советском Союзе у шахтера и врача должна была быть одинаковая заработная плата. Но это неправильно. Но врачи, которые учатся шесть лет, потом получают последипломное образование и отдают свою жизнь пациентам, они должны иметь достойную зарплату. Я поддерживаю это на 100%. И мы переходим на такую систему, чтобы эта зарплата была, - отметила Супрун в общении с медперсоналом.

По ее словам, конечно, можно было пойти по пути повышения зарплат всем, например, на 500 гривен, но это не было бы решением сложившейся ситуации.

- Врачи будут зарабатывать в зависимости от количества пациентов, количества отработанных часов и от того, насколько пациенты удовлетворены качеством предоставляемой услуги и помощи. Все эти вещи будут повышать и повышать уровень заработной платы, - сказала министр. - Не за год и не за два, а за пять-десять лет, мы увидим, что система изменится.

Напомним, ранее Супрун отмечала, что осле реформы украинские врачи будут получать 10-25 тысяч гривен.