Университет имени Пилипа Орлика обеспечил повышение квалификации украинских полиграфологов

6 марта состоялось вручение документов об образовании государственного образца полиграфологам, работающим в соответствующих частных и государственных структурах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Четыре месяца слушатели курсов проходили специальную программу, включающую вебинары, самостоятельную, исследовательскую работу, выполнение тестовых проверок и практических заданий по анализу полиграмм. Со слушателями работали преподаватели Международного классического университета имени Пилипа Орлика Лысенко А.Б., Назаров О.А. и признанный во всем мире специалист полиграфолог Рудольфо Прадо Пелайо (Мексика).

Курсы проводились в соответствии с международным стандартом ASTM E2000-05 в области PDD (психофизиологической детекции скрываемой информации). Исследовательские работы слушателей курсов получили высокие оценки выдающихся мировых полиграфологов Натана Гордона и Аллана Матте (Анастасова К. «Смена качества сигнала фотоплетизмографа у особ, использовавших лак для ногтей», Бондаренко С. «Возможные психофизиологические методики противодействия полиграфической проверке, способы выявления и прекращения таких попыток»).

В конце апреля 2017 года, Украина в лице государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНДНЦ»), который выполняет функции национального органа стандартизации, подписала с Международной организацией в области стандартизации ASTM International проект Меморандума о взаимопонимании и внедрение мировых традиций в различных отраслях в Украине. Меморандум предусматривает внедрение в нашем государстве стандартов, разработанных ASTM, изучение международного опыта в области разработки стандартов, организации тренингов и обучения местных кадров в соответствующей сфере, а также взаимных визитов по обмену опытом.

Программа подписания меморандумов о взаимодействии ASТM International была основана в 2001 году. На сегодняшний день ASTM International имеет примерно 7500 своих стандартов, на которые ссылаются законы, правила, коды во многих странах мира. Кроме того, ASTM International - единственная международная американская организация, которая имеет непосредственное отношение и к стандартизации деятельности в области психофизиологических исследований с применением полиграфа с 1998 года, когда был создан в ASTM технический комитет Е52 по судебной психофизиологии.

В настоящее время комитет объединяет около 80 членов - представителей частной практики, правоохранительных органов, государственных организаций разных стран. На счету комитета уже существует 15 опубликованных стандартов. Ведется разработка других важных стандартов, связанных с современными подходами к оборудованию (полиграфов) и психофизиологической детекции лжи. В состав комитета также входит преподаватель Международного классического университета имени Пилипа Орлика - кандидат психологических наук, доцент Назаров Олег Анатольевич. Вуз, совместно с комитетом, и в дальнейшем планирует работу по повышению квалификации специалистов данного направления.