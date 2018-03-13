«Остатки советской системы»: Николаевские врачи посетовали Супрун, что им приходится заставлять пациентов лечиться

Фото - со страницы в FB Ульяны Супрун Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун планирует на законодательном уровне защитить медиков от попыток привлекать их к ответственности в случаях, когда сами пациенты безответственно относятся к своему здоровью.

Об этом она рассказала в понедельник, 12 марта, во время общения с медицинскими работниками в Баштанской центральной районной больнице, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Проблему, что врачам до сих пор приходится буквально заставлять часть населения лечиться, проходить обследования и прививаться, подняли сами медики. Супрун же назвала это «остатками советской системы, которые еще не выкинули из законодательства».

По ее словам, на законодательном уровне необходимо обеспечить автономию пациентов и врачей.

- Если я взрослый человек, я сама решаю, я могу отказаться от лечения. Вы (врачи – ПН) не можете мне приказать, что я должна что-то делать, - отметила министр, добавив, что точно также и доктор может отказаться от лечения пациента, который не прислушивается к его рекомендациям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Баштанской ЦРБ открыли отремонтированные отделения. На ремонт и приобретение мебели с оборудованием было выделено около 4,5 миллиона гривен.