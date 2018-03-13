Двое николаевцев попали в число кандидатов на награду Народный герой Украины

В список кандидатов на получение награды Народный герой Украины попали бывший боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Терещенко и Виктор Сикоза из 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом сообщается на «Facebook»-странице «Народный герой Украины».
Также в список кандидатов попали Алексей Чабан из 17-й танковой бригады, Роман Жованик (128-я бригада), Валерий Сарбаш (5-й батальон УДА), доброволец Тенгиз, Иван Калашников (2-й батальон 95-й бригады) и волонтер Татьяна Губа.
Посмертно могут наградить Максима Ридзанича из 81-й отдельной аэромобильной бригады и Андрея Гуричева из 57-й бригады.
Церемония награждения этим негосударственным знаком отличия пройдет в Днепре 31 марта.
Напомним, что николаевец Александр Терещенко, рискуя собой, во время обороны Донецкого аэропорта спас своих боевых товарищей. Он отбросил снаряд, попавший на позиции украинских воинов, но из-за взрыва потерял обе руки.
Командир батальона 36-й бригады Виктор Сикоза ранее был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.