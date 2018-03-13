Двое николаевцев попали в число кандидатов на награду Народный герой Украины

В список кандидатов на получение награды Народный герой Украины попали бывший боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Терещенко и Виктор Сикоза из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщается на «Facebook»-странице «Народный герой Украины».

Также в список кандидатов попали Алексей Чабан из 17-й танковой бригады, Роман Жованик (128-я бригада), Валерий Сарбаш (5-й батальон УДА), доброволец Тенгиз, Иван Калашников (2-й батальон 95-й бригады) и волонтер Татьяна Губа.

Посмертно могут наградить Максима Ридзанича из 81-й отдельной аэромобильной бригады и Андрея Гуричева из 57-й бригады.

Церемония награждения этим негосударственным знаком отличия пройдет в Днепре 31 марта.

Александр Терещенко Виктор Сикоза

Напомним, что николаевец Александр Терещенко, рискуя собой, во время обороны Донецкого аэропорта спас своих боевых товарищей. Он отбросил снаряд, попавший на позиции украинских воинов, но из-за взрыва потерял обе руки.

Командир батальона 36-й бригады Виктор Сикоза ранее был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.