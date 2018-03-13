«Мы не можем себе позволить не охранять природу!»

14 березня —Міжнародний день боротьби проти гребель! З 1998 року в цей день проходять масові протести проти гребель, в захист річок, головна мета яких—привернути увагу громадськості, влади на цю проблему.

Для тех, кто хочет вникнуть в суть проблемы: Почему нужно охранять реки: что даёт нам река?

Чем меньше мы вмешиваемся в речную систему, тем парадоксально большую пользу мы получаем и находимся в большей безопасности. Тенденции кардинально меняются — вместо регулирования, восстанавливаются некогда уничтоженные реки, перестраиваются их пойменные территории, разрушаются плотины.

В последние десятилетия в развитых странах радикально изменилось восприятие природы. Полное, часто резкое преобразование окружающей среды повлекло за собой многочисленные последствия для человека, видимые невооруженным глазом и ощущаемые на разных уровнях, от физиологического до общественного и экономического. Это создало пространство для возникновения новой отрасли знаний, занимающейся оценкой стоимости так называемых экосистемных услуг, а также материальной выгоды, которые дают нам элементы природы.

Некоторые из этих услуг просты для определения и оценки, некоторые сложны для краткого описания. Расчет стоимости получаемых от окружающей среды благ является, по существу, отождествлением знаний и стереотипов общества, которое пользуется этими благами. Знания общественности влияют на ожидания и являются фактором, непосредственно изменяющим оценку решений, касающихся вмешательства в окружающую среду. Чем больше знаний, тем тяжелее принимаются решения касательно подобных вмешательств. И нет ничего удивительного в том, что в странах, испытывающих наиболее сильное влияние негативных последствий деградации окружающей среды и одновременно характеризующихся лучше образованным обществом, вместо слогана «Мы не можем себе позволить охрану природы!» начитает появляться альтернативный лозунг:

«Мы не можем себе позволить не охранять природу!»

Чтобы успешно рассмотреть все экосистемные услуги, которые дает нам река, наверное, стоит начать с анализа причин, из-за которых поселение человека обычно концентрировалось в речных долинах.

Сельское хозяйство и вода

Первой, известной нам еще со школы предпосылкой такого положения дел являются «живительные разливы», ежегодно несущие с собой богатые питательными веществами отложения, благодаря которым речные долины всегда были плодородными возделываемыми территориями, не требующими искусственного удобрения.

Половодье рек, однако, связано с несколько иными важными последствиями. С поднятием уровня воды, нерегулируемые реки наполняют водой расположенные в долине топи и староречья. Вместе с подтопленными участками и небольшими бассейнами воды образуют сложную систему, задерживающую в ландшафте воду, тем самым стабилизируя уровень грунтовых вод и предотвращая засуху. Кроме того, не в период половодья, свободно текущая и изгибающаяся река пополняет грунтовые воды и увеличивает количество воды на прилежащих территориях. Хранилища чистой воды, непосредственно обуславливающие нашу жизнь и способность производить продукты питания, можно определить как вторую экосистемную услугу, которую предоставляет нам река.

Безопасность

Способность удерживать воду связана с третьей, не менее важной задачей речной долины — предотвращением наводнений. Система медленно текущей и образующей меандры реки вместе с прилегающими пойменными территориями, староречьями и топями действует как губка, «всасывая» воду и понижая уровень воды в половодье. Природная водозадерживающая способность образует своеобразный буфер, стабилизирующий течение в реке, смягчая крайне низкие (засуха) и крайне высокие (паводок) потоки.

Следует отметить, что не менее важным элементом системы, уменьшающим риск паводка и засухи, является задержание осадков в водосборных бассейнах, а также на территории, из которой дождевая река подпитывает реку. Большинство осадков в Польше приходится на горные районы, а наклон поверхности способствует сплаву воды, генерирующему сильнейшую паводковую волну. Буковым рощам высокогорных лесов, растущим некогда на юге Польши и эффективно задерживающим воду с помощью способности перехвата (на поверхности — листья, стебли и мертвое дерево) и способности почвы удерживать воду, мы в значительной мере обязаны меньшему, чем сегодня, колебанию уровня воды в реках.

Рыболовство

Говоря о поселениях в долинах рек, особенно в наших географических широтах, невозможно не вспомнить о ловле рыбы как одном из главных способов добычи пропитания прибрежными общинами. Следует обратить внимание на тот факт, что из пресноводных видов обычно предпочитались проходные рыбы. Это связано с высокой вкусовой ценностью мяса ходовых рыб, к которым относятся анадромные (живущие в двух средах обитания, размножающиеся в пресных водах) и катадромные (живущие в двух средах обитания, размножающиеся в морях) речные рыбы, а также с их массовым появлением в реке в определенные поры года и с возможностью их простого отлова в больших количествах. Такие рыбы как осётр, ходовая кумжа, сырть или угорь были традиционным украшением польских столов. Их доступность можно рассматривать как очередную, четвертую экосистемную услугу реки.

Самоочищение

В эпоху систем канализации и очистных стоков трудно вообразить себе мир без этих удобств. На заре человеческих поселений эти функции выполняли реки, принимая все бытовые стоки и обеспечивая натуральное очищение настолько успешно, что, несмотря на вылитые в реку помои и фекалии, можно было пользоваться водой ниже по течению. Это можно принять как пятую важную услугу речной экосистемы.

Как показывают исследования, даже сильно преобразованная Висла в Варшаве, в 1980-е годы, то есть в период, когда еще не работали очистные сооружения стоков, была в состоянии на отрезке 10 километров устранить загрязнения, попадающие в нее из городских сточных коллекторов. Потенциал к самоочищению реки значительно зависит от натуральности происходящих в ней процессов. В таком очищении задействован весь биоценоз, состоящий из бактерий, растений, простейших, мелких и крупных организмов.

В зависимости от типа реки, важным биологическим элементом этого процесса может быть погруженная в воду растительность, бактерии и другие организмы, заселяющие воду, протекающую между крупицами песка подводных заструг, действующих как огромные фильтры, или популяции фильтрующих двустворчатых моллюсков. Также речной мелкозернистый осадок успешно удаляет из воды абсорбирующиеся токсичные вещества (например, тяжелые металлы) и соли биогенных элементов. Ключевым элементов процесса самоочищения является эффективное смешение и обогащение воды кислородом, а также растворение загрязнений, и все это обеспечивает нерегулируемый, полный воронок и изгибов поток.

Животные в долинах рек

Человек всегда зависел от различных живых организмов. Некоторые животные использовались как питание, некоторые приносили человеку опосредованную выгоду, например, охраняли от чрезмерного количества насекомых, опыляли возделываемые территории или, наконец, доставляли эстетическое удовольствие. Все это также в значительной мере экосистемные услуги, предоставляемые нам рекой. Потому что речные долины полны жизни и являются наиболее разнообразной экосистемой в наших географических широтах.

Периоды половодий образуют на неотделенной от реки пойменной террасе мозаику биотопов, включая мелкие бассейны, топи, пойменные леса, луга, ксеротермические травы, песчаные дюны и много, много других. Часть местообитаний, таких как, например, динамично уничтожаемые вертикальные откосы и воронки на изгибах реки, имеются только в долинах реки, появляясь в результате миграции речного русла. Многочисленные виды животных находят здесь подходящие условия для отдыха и кормления, а линейный характер долины придает ей вид артерии, способствующей перемещению организмов. Это делает речные долины необычно эффективными экологическими коридорами.

Место перемещения автоматически является местом концентрации животных. Периодами их количество и таксономическое разнообразие (число видов) становятся большими, чем это следовало бы для и до того огромного биотопного разнообразия. Любую измеримую пользу от разнообразия животного мира можно определить как шестую экосистемную услугу рек.

Роль ландшафта

Многое указывает на то, что человек подсознательно ценит естественность пейзажа. В век урбанизации, среди людей, которые могли себе это позволить, стало модным вешать на стенах деревенские пейзажи (часто общеизвестных мест), экскурсии в дикие места, моделировать пространства для отдыха, приближенного к природному, владеть деревенским домом и так далее. Современные исследования показывают, что это имеет физиологическое измерение.

Натуральность ландшафта, который нас окружает, даже опуская дополнительно возникающие из него климатические и токсикологические блага (чистый воздух), непосредственно влияет на наше благосостояние, уменьшая восприимчивость к заболеваниям и стоимость здравоохранения, а также продлевая жизнь. Одним из наиболее эффектных примеров такого природного ландшафта является извивающаяся через пойменную долину река. Сила такого пейзажа заключается в нерегулярности форм, разнородности поверхности и изменения её окраса в зависимости от времени.

Его привлекательность видна как в пейзажной живописи, так и в урбанистической практике. Городская зелень вокруг виляющего речного русла очень привлекательна и самопроизвольно привлекает людей. Это хорошо видно на примере реализации Бишан Парк (Bishan Park) в Сингапуре. Значение рек в создании «здорового» пейзажа можно оценить как седьмую, главную экосистемную услугу реки.

Река Калланг (Kallang) в парке Бишан, Сингапур. Фото Dreiseitl

Багна

Оригинал: Анджей Микульски, специалист кафедры гидробиологии Варшавского университета, Nauka dla Przyrody

Фото: Snimaem.by

http://bahna.land/2017/06/27/pochemu-nuzhno-ohraniat-reki