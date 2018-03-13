Николаевские морпехи заняли первое место на танковых соревнованиях украинской армии

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты заняли первое место на соревнованиях танкистов.
Об этом сообщили в пресс-службе 36-й бригады.
Соревнования проходили на одном из полигонов Приазовья, в них принимали участие пять бригад, выполняющих боевые задачи на востоке Украины.
Соревнования проходили в пять этапов в следующих дисциплинах: занятие огневой позиции; перевод вооружения танка из походного в боевое положение с включением системы управления огнем; выполнение норматива – загрузка трех артвыстрелов; снайперские стрельбы 125-мм бронебойно-подкалиберными снарядами; стрельба из крупнокалиберного пулемета «Утес».
Напомним, что ранее николаевские морпехи провели учебные артиллерийские стрельбы.