Индиков все же уволился с телеканала «Март» и ушел советником к председателю Николаевской ОГА

Ярослав Индиков И.о. директора КП «Март» Николаевского городского совета Ярослав Индиков все же написал заявление об увольнении с занимаемой должности, так как получил предложение о более интересной работе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил сам Ярослав Индиков.

По его словам, ему позвонили с предложением из Николаевской ОГА.

– Мне сказали: «Если у тебя все так (проблемы с финансированием канала, – ПН), может ты подумаешь о смене работы, потому что мы можем тебе предложить должность без приставки и.о.», что для меня является достаточно интересным условием. В общем, сегодня мы оформили процесс моего расставания и назначение нового исполняющего обязанностей. Уже есть распоряжение, – отметил Индиков.

При этом он добавил, что переходит на должность штатного советника председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко по вопросам взаимодействия со СМИ.

В то же время, в Николаевском городском совете «Преступности.НЕТ» подтвердили, что заместитель руководителя коммунального предприятия ТРК «МАРТ» Ярослав Индиков обратился к и.о. городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой с ходатайством о снятии с него функций исполняющего обязанности руководителя телерадиоканала из-за увольнения с занимаемой должности.

«Свое решение Ярослав Индиков аргументировал наличием новых предложений о работе, которая, по его мнению, станет более интересной и полезной для его профессионального развития и самосовершенствования», – сообщили в горсовете.

При этом добавили, что Татьяна Казакова приняла решение удовлетворить ходатайство Ярослава Индикова. Кроме того, она сообщила, что по рекомендации отныне уже бывшего руководителя телеканала функции исполняющего обязанности временно возложены на редактора ТРК «Март» Наталью Якобсон, как опытного, ответственного и высокопрофессионального специалиста в сфере телевидения и радиовещания.

«Распоряжение секретаря городского совета о возложении обязанностей руководителя коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Март» на Наталью Якобсон подписано 13 марта 2018 года», – резюмировали в горсовете.

Напомним, ранее так называемый «бизнес-омбудсмен» Николаевской ОГА Владимир Шульмейстер, который является внештатным помощником и советником губернатора Николаевской области Алексея Савченко, сорвался на крик и стал грубить и угрожать журналистке «Преступности.НЕТ», которая задала ему вопросы о его деятельности в Николаевской ОГА.