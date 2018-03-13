Врачи БСМП Николаева выступили против «дележки» пациентов с больницей «Дубки» - Казакова пообещала найти компромисс

Врачи Больницы скорой медицинской помощи выступили против разделения койко-мест между БСМП и 3-й городской больницей в Дубках.

Об этом они рассказали на встрече с и.о. городского головы Татьяной Казаковой, которая посетила БСМП.

Напомним, что в связи с проведением медицинской реформы и формированием госпитальных округов планируется перевести 35 коек хирургического профиля из БСМП в городскую больницу №3.

В свою очередь, врачи БСМП считают, что справятся с нагрузкой и попросили не устраивать эксперименты и не забирать койко-места.

— С формированием округов решено было сделать одно отделение здесь (в БСМП, - ПН) на 65 коек и одно отделение в 3-й больнице. Речь не идет о том, что наше отделение борется за рабочие места. Нам небезразлична судьба будущих больных. Мы знаем свои внутренние резервы и думаем, что мы справимся с нагрузкой. Больных можно не задерживать здесь, а уменьшить койко-день послеоперационный. Думаю, что логично готовиться к 2020 году, формированию больниц второго уровня, попробовать... справится ли БСМП без вложения дополнительных средств с нагрузкой в 700 тысяч населения. Логично было бы эксперименты не устраивать, попробовать, а потом изучить этот опыт, - сказал заведующий хирургическим отделением №2 Игорь Головин.

Главврач БСМП Александр Демьянов выступил в противовес своим подчиненным. Он заявил, что как бы там ни было, больнице придется подстраиваться под реформу, так как в реформе не идет речь о больницах скорой медпомощи, а есть больницы интенсивного лечения - одна на округ, одна больница планового лечения, реабилитационный центр и хоспис.

- Если мы говорим о том, что мы не поддерживаем реформу, если мы не станем больницей интенсивного лечения, а останемся больницей скорой медицинской помощи, то нам останется получать субвенцию на том уровне, на котором мы сейчас получаем из министерства и не рассчитывать на контракты-договора с Национальной службой здоровья, которая предполагает повышение зарплат врачам и так далее, - заявил он.

В частности, главврач БСМП предложил еще один вариант разделения отделения. Исходя из того, что в хирургическом отделении на данный момент не выполняется распорядок койко-дня, Демьянов предлагает отдать 20 коек больнице №3, которая при этом объединит свои отделения и тем самым получит 60 коек в хирургическом отделении.

В свою очередь, Татьяна Казакова предложила совместно искать компромисс в этой ситуации и дала понять, что пока никто с плеча рубить не будет.

- Ни один эксперимент не стоит даже одной человеческой жизни. Есть ваша позиция, есть позиция 3-й горбольницы и позиция управления здравоохранения. Поэтому через две недели садимся за круглый стол и продолжаем это обсуждать. Без компромиссного и правильного решения мы не сдвинемся, - подытожила и.о. мэра.

Напомним, что ранее сотрудники Больницы скорой медицинской помощи города Николаева заявили, что управление здравоохранения Николаевского горсовета хочет закрыть одно из отделений хирургии.