Казакова будет инициировать вопрос с покупкой квартиры чемпиону-паралимпийцу Яровому из Николаева

Исполняющая обязанности мэра - секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова заявила, что собирается инициировать вопрос о покупке квартиры для николаевского чемпиона Паралимпиады-2018 Максима Ярового.

Об этом она сообщила во вторник, 13 марта, в комментарии журналистам.

По ее словам, инициатива должна исходить от городской власти.

— Я думаю, мы сами должны инициировать. Да, я буду инициировать, - сказала Татьяна Казакова.

На вопрос о том, за счет чего из городского бюджета выделят средства на покупку квартиры, Татьяна Казакова ответила, что деньги найдут.

Напомним, что на данный момент времени только один николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду.