На сессии Николаевского горсовета рассмотрят вопрос о переходе части детсадов на самостоятельное питание

Профильная комиссия Николаевского горсовета намерена вынести на очередную сессию проект решения, согласно которому 27 детских садов города перейдут на самостоятельный бухгалтерский учет, что включает в себя также и отказ от КОПа.

Такое решение было принято во вторник, 13 марта, в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе комиссии заместитель начальника управления образования по экономическим вопросам Алена Завялова сообщила, что на данный момент есть проект решения, в котором говорится о том, что руководители 27 детских садов Николаева готовы перейти на самостоятельный бухгалтерский учет и питание.

– Мы примерно посчитали, что нам это будет стоить: если с 1 июня, после того, как мы наберет штаб, мы переведем до конца года. Касательно зарплаты, то нам дополнительно нужно будет. Всего, получается, дополнительно нам нужно будет ввести 167 ставок, дополнительные деньги до конца года – это 5 миллионов 942 тысячи, из них – 5 миллионов 199 тысяч – только зарплата. Плюс к этому у нас будет 27 бухгалтеров, если считать по одному бухгалтеру на каждое заведение, - отметила Завялова.

В свою очередь, депутат Елена Киселева не согласилась с тем, что на каждое дошкольное учреждение, которое готово перейти на самостоятельный бухгалтерский учет, должно иметь по бухгалтеру.

– Если вы будете считать каждого бухгалтера на полставки и он будет «закрывать» по два сада, потому что, по большому счету бухгалтерской работы не будет. Все зависит от того, как считать. Вы считаете по укрупненным показателям.

Также Завялова отметила, какую сумму необходимо будет выделять для детских садов дополнительно на коммунальные услуги и на зарплату кухонным работникам.

– Это предварительные расчеты. По нормативам у нас кухонные работники – это 140 на 27 заведений. То есть одна зарплата – это 5 миллионов 199 тысяч. Плюс к этому нам придется платить бюджетные деньги, это 877 тысяч, на коммуналку, которую раньше нам возвращал КОП. Решение уже висит на сайте Николаевского городского совета.

Кроме того, по словам Завяловой, 10 детских садов, которые ранее перешли на данную систему, довольны «улучшением качества», и заявила, что питание в этих садах стало лучше, чем до того, как питание предоставлял КОП.

Данное решение было принято, однако стоит отметить, что из присутствующих трех депутатов трое проголосовали за вынесение проекта на сессию, в свою очередь, остальные депутаты этой комиссии, которые отсутствовали, по словам, Сергея Мотуза, проголосовали «в телефонном режиме».

Ранее сообщалось, что изначально тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.