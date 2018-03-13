«Изготовил дубликат ключа от квартиры»: В Киеве мужчина ограбил квартиру французского дипломата

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 22-летнему гражданину, который ограбил квартиру французского дипломата в центре столицы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

«В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, где проживал дипломат вместе с женой. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить личность вора - им оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище). Решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, под Киевом неизвестные забили до смерти главу «Киевоблэнерго».