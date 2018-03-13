«Полная импотенция власти на всех уровнях»: жительница Николаева считает, что депутаты не выполняют свои обязанности

Представительница жителей дома №5 по улице Карпенко, Елена Ивановна заявила, что городская власть бездействует, не выполняет свои обязанности и не соблюдает законы.

Об этом она рассказал во вторник 13 марта, во время открытого для горожан рабочего заседания в Администрации Заводского района.

— Я хочу сказать о полной импотенции власти на всех уровнях. Вы только и занимаетесь тем, что Заводская администрация сбрасывает на другие службы, городская тоже самое делает, и говорят: мы ничего не можем, у нас нет таких полномочий. Кто эти неуловимые люди, которых нельзя найти, нельзя вручить повестку в суд, которые нарушили права жителей? – говорила представительница жильцов Елена Ивановна.

Жительница Николаева говорила не только о конкретных случаях, а в общем, о подходе к работе.

- Наши права – жителей, они нарушаются, а власть, которая по закону, по природе должна защищать права жителей, она почему-то становится на сторону предпринимателя, это коррупция чистой воды. Каждый, кто хочет строит где хочет, вместе с депутатским корпусом примите наконец-то решение, - отметила Елена.

Татьяна Казакова В свою очередь, и.о. городского головы Татьяна Казакова приглашала жительницу на встречу завтра с утра, чтобы решить проблему, однако последняя в свою очередь, напоминала, что этой проблеме – уже больше полугода.