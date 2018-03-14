Заместителем начальника николаевского облздрава назначили Оксану Черненко

Оксана Черненко Новой и единственной заместительницей начальника управления охраны здоровья Николаевской ОГА назначена Оксана Черненко.

Об этом сообщается на сайте управления охраны здоровья.

Ранее она занимала должность исполняющей обязанности главного врача Николаевского областного центра паллиативной помощи и интегрированных услуг, которым она руководила с 2014 года. Это учреждение является правопреемником Николаевского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Напомним, что в октябре 2017 года главой облздрава назначили главного врача Николаевского областного противотуберкулезного диспансера Павла Георгиева.