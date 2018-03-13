В Новой Одессе собаки погрызли тело своей умершей хозяйки

Фото - иллюстрация В городе Новая Одесса, в частном доме на улице Красина 13 марта обнаружили тело его мертвой хозяйки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

По их словам, тело было повреждено собаками, которых держала женщина в своем домовладении.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», пенсионерке было более 80 лет и, по предварительным данным, она умерла естественной смертью несколько дней назад. Старушка жила в доме одна и нескольких собак она в холодное время года держала у себя на веранде. Когда женщина умерла, собаки оказались закрытыми в помещении и нанесли повреждения телу пенсионерки.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт случившегося. На данный момент тело направили на проведение экспертизы, которая установит точную причину смерти.

Напомним, что ранее в селе Ковалёвка Николаевского района нашли 80-летнего мужчину, тело которого было очень сильно повреждено, обезображено свиньями. По версии полиции, мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем и он упал в загон к свиньям. Тогда выяснялся вопрос, умер ли мужчина от сердечного приступа или его убили свиньи.