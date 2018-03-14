Международный классический университет имени П.Орлика приглашает горожан на День открытых дверей

В Николаеве Международный классический университет имени П. Орлика приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей.

Об этом сообщили в пресс-центре учебного заведения.

«Это реальная возможность из первых уст получить наиболее полную информацию о профессиях, получаемых специальностях, внеучебных мероприятиях и других интересных аспектах деятельности вуза. Гостей ожидает интересная презентация факультетов и специальностей в формате живого общения с преподавателями и студентами, знакомство с особенностями образовательных программ и международных проектов, экскурсия по университету, акция «Стань студентом на один день», коктейль-шоу, великолепное настроение и позитивные эмоции», - говорится в сообщении.

«Если Вы хотите также узнать поближе о специальностях фармация, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, психология, дошкольное образование, начальное образование, физическая терапия и эрготерапия, гостинично-ресторанный бизнес, журналистика, финансы, банковское дело и страхование, транспортные технологии, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, туризм, право, маркетинг, компьютерная инженерия, геодезия и землеустройство, - приходите в университет, не пожалеете», - добавили в университете.

Встреча состоится 23 марта 2018 года в 14:00 в главном корпусе университета по адресу: Николаев, улица Котельная, 2.

Дополнительная информация по телефонам ‎‎(0512) 59-30-01, ‎‎050- 394-72-87, https://mku.edu.ua/.