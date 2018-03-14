«Не упусти свой шанс!»: В Николаеве состоится конкурс талантов среди старшеклассников и учащихся ПТУ

Международный классический университет имени Пилипа Орлика проводит конкурс «АБСОЛЮТНЫЙ ТАЛАНТ – 2018» среди учеников 9-10-11 классов школ города и области, учащихся ПТУ в номинациях: вокал, хореография, оригинальный жанр.

Об этом сообщили в пресс-центре учебного заведения.

«Победители конкурса получат образовательный грант от учебного заведения - возможность учиться в университете БЕСПЛАТНО (и/или получить скидку в оплате на весь период обучения) по любой выбранной ими специальности: фармация, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, психология, дошкольное образование, начальное образование, физическая терапия и эрготерапия, гостинично-ресторанный бизнес, журналистика, финансы, банковское дело и страхование, транспортные технологии, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, туризм, право, маркетинг, компьютерная инженерия, геодезия и землеустройство», - говорится в сообщении.