Скончался именитый британский ученый Стивен Хокинг

Известный популяризатор науки и физик-теоретик Стивен Хокинг умер в собственном доме в Кембридже 14 марта в свои 76 лет.

Об этом пишет «Bloomberg», ссылаясь на представителей семьи.

Как сообщается в заявлении, Стивен Хокинг мирно скончался рано утром в своем доме в эту среду. Его дети глубоко огорчены данной утратой, и считают, что его научное наследие будет жить в течении многих лет.

«Он однажды сказал:«Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь». Нам будет его бесконечно не хватать», — отметили его дети Люси, Тим и Роберт.

Стивен Хокинг изучал теорию большого взрыва и его результат - возникновение мира. Ученый был активным популяризатором науки издавая научно-популярные книги, снимаясь в научных фильмах и участвуя в медиапроектах.

Как известно из биографии ученого, в 1963 году у 22-летнего Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз. По заключению врачей ему оставалось жить не более трех лет. Однако, ему удалось прожить 76 лет, хоть он и был прикован к инвалидной коляске. Его речь была также нарушена, и ему приходилось общаться с людьми при помощи специально разработанного компьютерного синтезатора речи.

Стивен Хокинг Стивен Хокинг со своей семьей

Напомним, что в Николаеве 24 декабря 2017 года умер заслуженный деятель науки Константин Викторович Кошкин.