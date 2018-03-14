Минздрав хочет увеличить объем наркотиков, разрешенный для хранения

Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект приказа, в котором оно предлагает увеличить допустимый для хранения объем наркотических средств.

Об этом идет речь в проекте, обнародованном на сайте Минздрава.

«Приказ… разработан с целью приведения небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте, в соответствие с рекомендациями международных организаций, в частности Международного комитета по контролю за наркотиками ООН», — сообщается в опубликованном проекте.

Министерство здравоохранения акцентирует внимание на том, что имеющиеся утвержденные на данный момент размеры наркотических средств, находящихся в нелегальном обороте, во многом занижены.

Минздрав считает, что последнее снижение разрешенных объемов для хранения наркотических средств, которое произошло в 2010 году, привело к привлечению к уголовной ответственности множество больных, которые действительно нуждались в медицинской помощи.

«Возникает необходимость увеличить размеры отдельных наркотических средств и психотропных веществ, чем приблизить их к рекомендациям международных институтов. При этом, основным критерием определения этих размеров берется разовая доза употребления наркотического средства, которая положена в основу рекомендаций Международного комитета по контролю за наркотиками ООН», — сообщается в приказе.

Напомним, что на Николаевщине глава Минздрава провела встречу с врачами и студентами медколледжа.