«В центре внимания врача и медсестры должен быть пациент», – Минздрав Украины отменило ряд форм документации

13 марта вступил в силу Приказ Министерства Здравоохранения Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства Здравоохранения Украины
Согласно с утвержденным приказом свою силу теряют формы:
«№ 025-2 / о «Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов»
№ 030 / о «Контрольная карта диспансерного наблюдения»,
№ 025-3 / о «Медицинская карта студента № __»
№ 025-4 / о «Талон на прием к врачу»
№ 025-6 / о «Талон амбулаторного пациента»
№ 026 / у «Медицинская карта ребенка», – это те учетные формы, которые использовались прежде всего при оказании первичной медицинской помощи.
Исходя из приказа теперь, пациент будет напрямую иметь связь с врачом:
«Если раньше пациент и врач общались через регистратуру, то теперь они смогут получить доступ к друг другу по телефону».
Также реформа коснулась и медицинских карт студентов:
«С запуском реформы в городах, студенты, которые там учатся, смогут выбрать любого семейного врача или терапевта по месту фактического проживания. Студенческие поликлиники будут конкурировать за пациентов на общих условиях», – сообщается в приказе
Упрощенной стала система и для родителей тех детей, которые поступают в школу и детский сад:
«Теперь медицинская карта в дошкольные заведения и школы не нужна. Эта форма является недейственной и ее не имеют права требовать от родителей», – говорится в приказе.
Мотивируют отказ от медкарт для школ и дошкольных учреждений тем, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику.
Прекратил своё существование «Журнал регистрации амбулаторных больных», в котором фиксировалось имя больного, его возраст, место жительства, работа и учеба. Со всех этих полей только два касались медицины:
«С 13 марта введен «Журнал регистрации амбулаторных пациентов», теперь для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза, действия врача», – заявляет Минздрав.
По словам министерства, это в значительной мере упрощает работу и экономит время врача.
В дальнейшем, готовится унификация существующих форм амбулаторных карт и их согласование с процессами компьютеризации. В результате этого должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать предоставление медицинской помощи взрослым и детям.
Минздрав обозначило своей будущей целью улучшение и сокращение так называемых «отчетных статистических форм». Речь идет о Форме №12 и Форме №20.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины отказал ранее осужденному за продажу детей врачу в должности главы харьковского облздрава.