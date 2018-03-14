«В центре внимания врача и медсестры должен быть пациент», – Минздрав Украины отменило ряд форм документации

13 марта вступил в силу Приказ Министерства Здравоохранения Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства Здравоохранения Украины

Согласно с утвержденным приказом свою силу теряют формы:

«№ 025-2 / о «Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» № 030 / о «Контрольная карта диспансерного наблюдения», № 025-3 / о «Медицинская карта студента № __» № 025-4 / о «Талон на прием к врачу» № 025-6 / о «Талон амбулаторного пациента» № 026 / у «Медицинская карта ребенка», – это те учетные формы, которые использовались прежде всего при оказании первичной медицинской помощи.

Исходя из приказа теперь, пациент будет напрямую иметь связь с врачом:

«Если раньше пациент и врач общались через регистратуру, то теперь они смогут получить доступ к друг другу по телефону».

Также реформа коснулась и медицинских карт студентов:

«С запуском реформы в городах, студенты, которые там учатся, смогут выбрать любого семейного врача или терапевта по месту фактического проживания. Студенческие поликлиники будут конкурировать за пациентов на общих условиях», – сообщается в приказе

Упрощенной стала система и для родителей тех детей, которые поступают в школу и детский сад:

«Теперь медицинская карта в дошкольные заведения и школы не нужна. Эта форма является недейственной и ее не имеют права требовать от родителей», – говорится в приказе.

Мотивируют отказ от медкарт для школ и дошкольных учреждений тем, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику.

Прекратил своё существование «Журнал регистрации амбулаторных больных», в котором фиксировалось имя больного, его возраст, место жительства, работа и учеба. Со всех этих полей только два касались медицины:

«С 13 марта введен «Журнал регистрации амбулаторных пациентов», теперь для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза, действия врача», – заявляет Минздрав.

По словам министерства, это в значительной мере упрощает работу и экономит время врача.

В дальнейшем, готовится унификация существующих форм амбулаторных карт и их согласование с процессами компьютеризации. В результате этого должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать предоставление медицинской помощи взрослым и детям.

Минздрав обозначило своей будущей целью улучшение и сокращение так называемых «отчетных статистических форм». Речь идет о Форме №12 и Форме №20.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины отказал ранее осужденному за продажу детей врачу в должности главы харьковского облздрава.