«Цветы и ню»: Выставка Юрия Гуменного открылась в Gallery и зовет на творческую встречу с художником

Красивый женский весенний праздник стал поводом для выставки Юрия Гуменного в Gallery ЖК «Ривьера». Художник показал картины в стиле ню и натюрморты.

Об этом говорится в сообщении Gallery ЖК «Ривьера».

Вернисаж Юрия Гуменного собрал многочисленных почитателей его таланта. Среди зрителей — писатели, журналисты, депутаты, искусствоведы, художники. Лауреата Шевченковской премии Дмитра Креминя и художника связывает давняя дружба. Стал поклонником мастера и Тарас Креминь, народный депутат Украины. Основатель творческого объединения «Спокуса» Александр Ус давно и внимательно следит за творчеством художника. Живопись Гуменного вдохновляет на творчество писателей — поздравила художника председатель Николаевской областной организации Союза писателей Украины Вера Марущак. Дорогого стоит признание и уважение коллег — на открытии выставки были николаевские художники.

«Живопись Юрия Гуменного завораживает. Его работы в стиле ню настолько деликатно и изящно приглашают в мир женщины, что остается только удивляться, как мужчина смог его так почувствовать и раскрыть. Обнаженные женщины - чувственные и томные, их кожа светится золотом. Отойдите чуть в сторону — и они уже будут бархатными. Еще чуть — и вы будете видеть только лицо, грудь и спина укроются в свете сумерек. «На пленере» - художники и натурщица. Художники — загоревшие под южным солнцем, чуть уставшие от него. И их натурщица — словно в столпе яркого света, муза, вдохновение, красота… Обнаженные женщины — не значит обязательно эротичны. Но эротика все же есть. В невинной и сладостной одновременно позе заснувшей («Сон»), в некоторой надменности и холодной отстраненности Дамы («Женщина в голубом»), в нежном прикосновении к большой черной птице («Женщина с вороном»), в загадочном, подсмотренном случайно свидании («Свидание в окне»). И в то же время все они невинны и чисты, а нагота просто констатация их красоты, пусть несовершенной, своеобразной, внутренней, но красоты! И рядом абсолютно лишенные эротики, но такие красивые подруги, замершие у зеркала («Возле зеркала»), пробудившая от сна, совершающая утренний туалет женщина («Утро»), муза, которая не соблазняет, но дарит вдохновение («Муза»), погруженная в свои мысли натурщица — ничего личного, нагота - ее работа («Натурщица»)», - говорится в сообщении.

Особенным, внутренним светом исполнены на полотнах Юрия Гуменного матери. Материнство — высшее проявление любви мужчины и женщины, логичное ее продолжение, суть жизни. И художник пишет матерей с младенцами, женщин, которые уже познали себя и открыли свое земное предназначение. Они спокойны и уверены в себе, в своем мире, в своей космической миссии («Материнство», «Семья»). Дальше? Дальше — мудрость, благословение, свет. «Мать» - не с иконы ли списан ее лик? Не есть ли она сама оберегом (потому и икона в руках) для своих родных, для любимых? И это тоже предназначение Женщины. Вспоминает художник и женщин, которые стали символами женской красоты, той, что подвигала мужчин на подвиги и на величайшие глупости, на свершения и безумства («Бык» - помните похищение Европы?, «Ева»).

«Так же как женщины, красивы и цветы Юрия Гуменного. Розы, много роз — гордых, самодостаточных, независимых. Таких, как и женщины на полотнах художника. Неожиданной нотой стали картины в новых для палитры мастера цветах — голубом, стальном, белом. И они разорвали несколько убаюкивающую, теплую атмосферу золотого, коричневого, оранжевого, и в то же время стали яркими акцентами всей экспозиции («Женщина с вороном», «Голубое ню», «Женщина в голубом» (одна из последних картин художника), «Утро», «Отдых»). Посетитель Gallery может увидеть и графику Юрия Гуменного — ее листы стали приятным дополнением к выставке», - добавили в Gallery.

Куратор Gallery Татьяна Рябенко не случайно остановила свой выбор именно на живописи Юрий Гуменного — подарок Николаеву к 8 марта получился просто роскошным. Художник показал в этот раз 46 своих работ. К слову, и сам он высоко отозвался о Gallery – такая организация пространства позволяет показывать разнонаправленные проекты в одной выставке. А свет и дизайн Gallery выгодно подчеркивают все достоинства работ. Познакомится с картинами этого удивительного художника все желающие смогут до начала апреля. А в субботу, 17 марта в 15.00 Gallery приглашает всех желающих на творческий вечер Юрия Гуменного, где каждый желающий может пообщаться с мастером о его творчестве.

Gallery работает:

Понедельник-пятница — с 9.00 до 17.00.

Суббота — с 11.00 до 17.00.

Контакты:

0800210227, 0512767560 (звонки бесплатно).

Анонсы мероприятий можно увидеть:

ФБ «Gallery» бизнес пространство в ЖК «Ривьера».

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