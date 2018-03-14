«Пряником или кнутом»: в администрации Ингульского района будут приучать николаевцев к раздельному сбору мусора

Первый заместитель главы администрации Игорь Волков, считает что к программе раздельного сбора мусора нужно подходить с умом и специально приучать людей к такой практике.

Об этом он сообщил в среду, 14 марта во время открытого рабочего совещания в Администрации Ингульского района города.

В частности, он привел в пример Германию, где людям с помощью пакетов разных цветов, прививали привычку сортировать мусор.

Светлана Гладун и Игорь Волков - В Германии людей заставляли переходить к этому - на каждую квартиру выдавались три пакета, разного цвета. Бесплатно давали, чтобы люди дома сортировали этот мусор и выставляли сортированный. Должны же быть какие-то от нас (администраций, - ПН) действия, чтобы облегчить этот процесс, - сообщил Волков..

Также, он отметил, что немцы быстро приучились к такому способу «не потому что люди сознательные там», а из-за того, что им за каждую бутылку платят около 25 центов.

- Людей же можно приучить или пряником, или кнутом…другого ничего пока не придумали, - резюмировал первый замглавы администрации.

Кроме того, в ходе обсуждения у присутствующих возник еще один вопрос касательно мусора и его вывоза. В частности о том, что ОСМД и ЖЭКи заключает договора с разными предприятиями по вывозу мусора и не согласовывают между собой время вывоза и тем самым еще больше загрязняют придомовую территорию.

- Проблема в том, что на площадке стоит три контейнера, один вывозит «ЭВАКО», остальные два «Коммунтранс». Они между собой график вывоза не согласовывают, один приезжает в 4 утра, другой в 6 утра. Там постоянно мусор и прикрепить туда человека с метлой на постоянной основе тоже не получается. Плюс возчик, который не ставит свой контейнер, он заключил договор с ОСМД, а контейнер не поставил, и люди несут в мусорники ЖЭКов, у него возникает перенакопление, приходится дополнительно заказывать услуги у «Коммунтранса», получается Ивако получает прибыль, но по факту работу не выполняет, за него это делает «Коммунтранс», - заявил депутат Николаевского горсовета Артем Грозов.

Напомним, что ДЖКХ Николаевского городского совета планирует купить 400 контейнеров для мусора за почти за 2,2 миллиона гривен у киевской фирмы.