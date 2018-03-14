«Это позор», – Казакова недовольна проектом реконструкции привокзальной площади в Николаеве

Исполняющая обязанности мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова осталась недовольна эскизом реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концпции.

Об этом она заявила в среду 14 марта, во время открытого рабочего совещания в Администрации Ингульского района.

– Я смотрела проект реконструкции Привокзальной площади – отвратительный проект. Такое чувство, что просто выложили все разного вида плиткой и все. Тот эскиз – это позор. Должна быть концепция. Должна быть оригинальность. У нас есть память, у нас есть история нашего города, а потратить несколько миллионов гривен для того, чтобы кто-то заработал на производстве плитки – это вообще нонсенс. Концептуального проекта привокзальной площади, к сожалению, нет, - сообщила Казакова.

В свою очередь глава Администрации Ингульского района Светлана Гладун отметила, что о данном эскизе проекта она узнала из прессы, а также предложила проводить реконструкцию Привокзальной площади и площади Победы в едином стиле.

– Я являюсь членом рабочей группы на уровне области и по Привокзальной площади. На самом деле, о существовании проектного эскиза я узнала из прессы. Если это будет происходить на территории нашего района, согласитесь, что увязка здесь одна: иногородние приезжают в Николаев и начинают знакомиться с городом с Привокзальной площади, с вокзала. И он все равно поедет до площади Победы - это то место, с которого каждый начинает знакомство с городом, - заявил Гладун.

В частности, депутат городского совета и член рабочей группы по облагораживанию площади железнодорожнего вокзала Евгений Рымарь сказал, что этот эскиз просто был показан для примера.

– Это все будет переделываться. Мы обсуждали и работу дизайнера, и кто этим будет заниматься. Вопрос еще не закончен. Поэтому ту картинку за основу брать нельзя, это просто было для примера, - прокомментировал депутат.

– Ужасная картинка. Поэтому она и не финансируется, – подытожила Казакова.

Напомним, что в Николаеве готовятся к проведению освещения на привокзальной площади и уже «прорабатывают», как ее благоустроить. Также ранее депутаты создали группу по наведению порядка на ж/д вокзале