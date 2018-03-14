Недовизит недоминистра

Николаевщину намедни осчастливило - нас посетила скандальный недоминистр Супрун.

Причем мы опять стали мишенью для очередного лохотрона - как бы случайно эта "деятельница" заглянула в Николаев (чего она никогда и нигде не делает) и тут же СЛУЧАЙНО попадает на открытие отделения Баштанской ЦРБ и отчаянно режет лены на открытии - как будто тут есть хоть малейшая ее заслуга.

Совершенно случайно, естественно, с очередным классическо - совковым показушным действием - перерезанием лент и вешанья на уши лохторату очередной лапши про грядущее покращення.

В стиле встреч с партработниками высшего чина - была нагнана медицинская массовка, не смеющая ничего нормально спросить у этой бездари за то, что она творит у нас в стране.

Особенно лично меня поразили те дифирамбы, которые недоминистр напела про детскую инфекционку, расположенную в Николаеве. Прям очарована и восхищена она была, сердешная, этой больницей! Начинают даже терзать смутные догадки - зачем это было сделано.. Хотя все мы знаем, сколько скандалов в этой больнице было и негараздов (и это не моя вина, извините). И даже мы, далекие от медицины, при визите в эту больницу увидели - что данное помещение АБСОЛЮТНО не приспособлено под детскую больницу - и любой НОРМАЛЬНЫЙ медик сделал бы такой же вывод.Крайне необходимо строить новый корпус.Но разве имеет Супрун хоть какое - то понятие о медицине? «Я приятно удивлена увиденным"

Еще одно поразительное свойство недоминистра - это сбегать, как вор или скандальный негодяй, от журналистов и от громады.Как у соседствующих с нами позвоночных из отряда грызунов - при включении света опрометью кидающихся в свои укрытия. Всегда приезды Супрун по всей стране - тайком, избегая встреч с журналистами, общественниками и пациентами - которые могут спросить за то, что творит она в вверенной ей отрасли. И вопросов у нас очень много...к фельдшеру, ставшей почти министром. И рьяно уничтожающей нашу несчастную и недобитую предшественниками медицину

Люди - это почти министр здравоохранения!! О чем дальше говорить? А боится то она не зря...Мы же не нагнанные медработники и не студенты медколледжа, которым запретили что - либо ненужное спрашивать.

Также умиляет при визитах всей этой бездарной шоблы присутствие постоянного вип - сопроводителя знатных персон Андрюши Вадатурского. Скажите, Андрей - зачем вы шли в депутаты? Сопровождать знатных гостей при их визитах к нам? Так это не в депутаты нужно идти..И скажите - когда вы хоть раз помогли громаде в их огромных проблемах по медицине и прочим вопросам? Хоть раз? Никогда.. Вы мелькаете только при визитах всяких министров и важных чиновников. Серьезная миссия.

Помните, как один раз мы попросили вас помочь нам по конкурсам - и вы сбежали от нас со ступенек ОГА, пожелав "держаться". И десятки острых социальных вопросов, которые мы постоянно подымаем - вас, как депутата, абсолютно не интересуют.

А теперь, как я понимаю, нас ждет перерождение блистательного "советника" губернатора Шевченко в замы вместо Киндратива. Он уже в городской медицине так насоветовал, будучи замом мэра - нам еще десятилетиями икаться будет. Заживем...Полный мрак.