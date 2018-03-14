Умирание Березанского лимана

За 26 лет независимости в Украине исчезли с лица земли более 10 тысяч малых рек. В свою очередь, Николаевская область практически лишилась редкостного гостинца от природы – Березанского лимана.

Первопричиной гибели рек и лимана стали плотины, перегородившие малые водные артерии, в результате чего они потеряли естественное течение. На малых реках сооружено свыше 23 тыс. искусственных водоемов. Самое большое рукотворное водохранилище на Южном Буге – Ладыжинское, источник многих бед нашего региона.

Во-вторых, за минувшие 24 года реально не проводились мелиоративные работы по расчистке заиленных истоков рек. Как результат, реки мелеют, пересыхают и гибнут. В последние годы наблюдается сильное маловодье. Реки наполняются только на 50-80% от нормы.

В-третьих, вода в украинских реках сильно загрязнена. В 2017 году в водоемы сбросили более 2,4 миллиардов кубометров стоков. Официально, по бумагам, через очистные сооружения прошли только две трети из них.

В-четвертых, преступно застраиваются берега естественных водоёмов. Там где были природные нерестилища рыбы, заливные луга и живописные протоки, вырастают частные особняки и усадьбы. Прибрежья закатывают в бетон. Гибнет все живое…

Отношение к водным ресурсам в стране крайне неудовлетворительно и преступно.

На сегодня в Украине насчитывается 73,4 тысячи рек и ручьев, около 20 тысяч озер, 1100 водохранилищ, 400 тысяч прудов. Однако большинство из них из-за загрязнения непригодны для забора питьевой воды.

Березанский лиман страдает теми же смертельными недугами, что и малые реки.

1. В 1989 году практически завершилось строительство дамбы на Березанском лимане в районе Андреево-Зорино.

2. В итоге, ослабели течения, поменялась карта ветров, лиман потерял способность к самовосстановлению.

3. Ранее слегка солоноватая вода стала заменяться морской. Река Березань и Каменские ставки, пополнявшие пресной водой Березанский лиман, сами пали жертвами рукотворных плотин.

4. В конечном итоге из лимана исчезли судаки, щуки, камбала-глосса, кефаль. Природные нерестилища осетра безжалостно истреблены. Знаменитая рыбная отрасль Очакова сведена к нулю.

5. В настоящее время бархатные пески лимана покрываются илом, зарастают водорослями. Нынешним летом над зеркальной гладью Каборги стоял устойчивый запах гнили.

Однако пришла пора не просто сосчитать ущерб, и выть белугой над потерями, Березанский лиман нуждается в радикальных шагах по возвращению к полноценной жизни. В 2005 году депутаты Николаевского облсовета уже принимали решение разрушить(!) Зоринскую дамбу, но справедливый экологический приговор избранников народа так и остался на бумаге. Мучительная агония Березанского лимана продолжается.

Вполне возможно, что для спасения лимана и малых рек в регионе пора вживлять в реальность принципы экологии прямого действия, естественно, наряду с эффективными усилиями власти, экологической общественности и представителей научных кругов. Каждый из нас в ответе за Березанский лиман

Справка: Березанский лиман. Длина - 26 км, ширина - 2,3 км, глубина - до 9 м, объем воды - 200 000 кубометров, площадь зеркала - 60 кв.км. В лиман впадает река Березань. Постоянно связан с морем.

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