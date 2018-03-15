В известном американском сериале упомянули о «распятом мальчике», выдуманном российской пропагандой

В американском сериале «Родина» появилось упоминание о «распятом мальчике» из Славянска, информация о котором была распространена российскими СМИ в 2014 году.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Герои сериала обсуждают новость, отмечая, что она является фейковой и ничего подобного на самом деле не происходило. Эпизод вошел в пятую серию седьмого сезона сериала, которая вышла на экраны 12 марта.

Сюжет о «распятом мальчике» был показан 12 и 13 июля 2014 года российским «Первым каналом» и получил широкий резонанс в СМИ. Героиня сюжета, которая фигурирует как «беженка из Славянска», рассказывает о том, что украинские военные на глазах у матери и других женщин якобы «распяли мальчика».

Никаких подтверждений этих слов опубликовано не было. Позже ряд изданий обратил внимание на то, что информация в сюжете не соответствует действительности. В частности, «беженка из Славянска» называет главную площадь города площадью Ленина, в то время как на самом деле она называется площадью Октябрьской революции. Опрошенные жители Славянска также не подтвердили того, что данный факт происходил на самом деле.