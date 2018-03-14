Укргидрометцентр был уличен в майнинге криптовалюты при помощи официального сайта

Украинский Гидрометцентр был уличен в добыче криптовалюты при помощи скрытого от посетителей JavaScript-майнера.

Об этом сообщают в «Altcoin.info».

Майнер был обнаружен в HTML-коде сайта. При этом, он не был скрыт, а лежал на «поверхности» кода. Его могли встроить хакеры, или недобросовестные технические специалисты самого Укргидрометцентра.

Опасность такого рода добычи объясняется тем, что из-за работы JavaScript-майнера загруженность компьютеров посетителей сайта может возрастать до 100% и в значительной мере влиять на производительность.

Официальный сайт Украинского Гидрометцентра

Напомним, что в Луцком политехе накрыли полноценный цех по майнингу криптовалют, организованный одним из сотрудников учебного учреждения.