В Центральном районе Николаева хотят снести незаконные металлические гаражи

В Николаеве незаконные металлические гаражи во дворах домов будут снесены, если владельцы не подтвердят свое право на их установку.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

На рассмотрение исполкома Николаевского горсовета подготовлены проекты решений о приведении самовольно занятых земельных участков в пригодное для использования состояние. Речь идет о металлических гаражах, которые были установлены незаконно или срок действия разрешительной документации на которые давно завершился, а владельцы не обращались за продлением. Эти гаражи размещены у домов №183А, 187 по проспекту Центральному, возле дома №49 по улице Севастопольской, возле домов №120, 118,116 по улице Чкалова и дома №51 по улице 6-й Слободской.

По информации директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева, при участии представителей департамента, а также управления архитектуры и градостроительства горсовета, администраций районов провели проверки указанных сооружений на наличие разрешительных документов. Большое количество гаражей установлены незаконно, более того, их превратили в пункты приема вторичного сырья или свалки ненужных вещей, места сбора лиц с наркотической или алкогольной зависимостью.

- Согласно законодательству, гаражи во дворах жилых домов выдаются только лицам с инвалидностью вследствие нарушений опорно-двигательного аппарата. Сейчас поступает много жалоб от местных жителей на нарушение санитарных норм или правил благоустройства из-за ненадлежащего использования земельных участков во дворах, - объясняет Андрей Ермолаев. - По результатам проверок подготовлены соответствующие проекты решений исполкома о демонтаже незаконно установленных гаражей.

Владельцы металлических сооружений, которые не успели продлить срок действия договоров на пользование, должны незамедлительно обратиться в Николаевский городской совет для приведения в порядок разрешительной документации. В противном случае администрации районов Николаева будут принудительно сносить незаконные постройки.

Напомним, что ранее на Соборной улице убрали десяток незаконных рекламных конструкций.