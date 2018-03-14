«Рассказываете про то, что у вас не получилось», - заместитель главы Николаевской ОГА отчитал начальника управления молодежи

Александр Кушнир Заместитель главы Николаевской Облгосадминистрации раскритиковал начальника управления по вопросам молодежи и туризма Александра Максименко за неэффективную работу.

Это произошло в ходе публичного отчета о выполнении областного бюджета Николаевской области за 2017 год в среду, 14 марта.

Так, по словам Максименко за 2017 год управление по вопросам молодежи и туризма потратило 8 миллионов 80 тысяч гривен.

- На оздоровление детей было потрачено 7 миллионов 100 тысяч и на мероприятия по туризму было потрачено 250 тысяч гривен – участие во всеукраинских туристических выставках и разработка сувенирной и полиграфической продукции. Также на мероприятия к празднованию новогодних праздников было потрачено 312 тысяч гривен и на мероприятия по реализации молодежной политики, всего было проведено 52 мероприятия среди них и те, которые мы профинансировали общественные организации и наши собственные мероприятия, было потрачено 417 тысяч гривен, - отчитался начальник управления.

На что заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир заявил, что управление - единственные из распорядителей, кто допустил кредиторку по общему фонду и потребовал объяснить почему так получилось. В ответ Максименко сказал, что сейчас объяснений дать не может.

- Второй вопрос: почему не были использованы деньги на оздоровление детей чернобыльцев? В то время, когда мы каждую копейку считаем, вами не использовано около 360 тысяч гривен, - заявил Кушнир.

В ответ Максименко рассказал, что в процессе реализации выяснилось, что детей меньше, чем предполагалось.

- Мы считали детей чернобыльцев и были заложены деньги на их оздоровление социальной защитой. И их была значительно завышенное количество. Когда мы непосредственно начали реализовывать оздоровление, то выяснилось, что этих детей значительно меньше, - ответил Максименко.

Также заместитель председателя ОГА возмутился тем, что управление выписало деньги на проведение мероприятий военно-патриотического воспитания, однако так их и не реализовало.

- Неоднократно вам во время совещаний подчеркивали, что деньги должны быть использованы. А не рассказывать: можем, не можем. Конец года, у нас каждая копейка на счету, у вас 360 тысяч на детей чернобыльцев, - возмутился он.

По словам Кушнира, начальник управления неоднократно обещал решить вопрос с оздоровлением детей чернобыльцев, однако так и не сумел.

- Вы мне сейчас рассказываете про то, что у вас не получилось. Понимаете, не то, что вы предприняли, а что у вас что-то не получилось. У вас «чуть-чуть» не получилась кредиторка – вы выясните. Вы начальник управления. У кого не получилась кредиторка, вы спросите – он не то, что знает чего она у него получилась, он бы вообще ночами не мог спать, - заявил он.

В ответ Максименко сообщил, что управление дважды оглашало тендер на проведение оздоровления детей-чернобыльцев, однако никто не подавал заявки на участие в нем. В итоге Кушнир потребовал подготовить и предоставить ему всю необходимую информацию по кредиторке и неиспользованным деньгам.

Ранее сообщалось, что профильная комиссия облсовета «зарубила» вопрос реорганизации отдела спорта в Николаевской ОГА. А начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александр Садовский написал заявление на увольнение.