На Ивано-Франковщине мужчина установил рекорд Украины, проплыв подо льдом 61 метр

Коломыйский 38-летний адвокат установил новый рекорд Украины по фридайвингу. Ему удалось проплыть 61 метр подо льдом без гидрокостюма на одном дыхании.

Об этом сообщает интернет-издание «Курс».

Присутствовавший на месте событий эксперт национального реестра рекордов Украины перед заплывом сказал, что главной опасностью является не столько дистанция, сколько уровень мутности воды.

«Проблема не в дистанции, а в том, что вода очень мутная. Видимость реально 15 см. Я не знаю, как Алексей справится с этой проблемой. Но за время многомесячных тренировок, думаю, маршрут уже выработан. Может, у него есть какой-то внутренний GPS? Я бы не рискнул и по колено войти в такую воду», — заявил эксперт Виталий Зорин.

По всей дистанции заплыва, интервалом в 10 метров, были сделаны проруби, которые требовались на случай спасения мужчины. Единственной страховкой, которая применялась во время заплыва, была веревка.

В общей сложности, заплыв занял менее двух минут.

Рекордсмен После заплыва

Сертификат рекордсмена После вручения сертификата

Напомним, что в Австралии 99-летний пловец установил мировой рекорд скорости среди своего возраста.