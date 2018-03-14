В Николаевской облгосадминистрации решили вмешаться в ситуацию, связанную с выделением 35 гектаров земли Администрации морских портов Украины под строительство стоянки для грузовиков, которое заблокировал городской совет.

Примечательно, что произошло это спустя два месяца после того, как депутаты единогласно решили не снимать соответствующее вето исполняющей обязанности мэра Татьяны Казаковой.

Как заявил в среду, 14 марта, на совещании в ОГА по этому вопросу первый заместитель главы администрации Вячеслав Бонь, причиной для их собрания послужили обращения как от АМПУ, так и от самой городской власти.

- Понимая всю важность этого вопроса, мы пошли навстречу и приняли решение собрать сегодняшнее совещание, - заявил Бонь. - Я где-то в социальных сетях видел, что начали высказываться мнения, а нужен ли вообще этот накопитель городу? У меня это вызвало определенное удивление... - Наряду с весовым контролем, мы получаем 163 миллиона инвестиций. А это очень серьезно. Мы готовы за 10-20 миллионов плясать перед иностранцами, которые нам дают (инвестиции - ПН) на каких-то определенных условиях, а когда то, что заработано в нашей области, АМПУ реинвестирует в нашу же область, мы вдруг начинаем задавать вопросы. Я опять же слышал, высказывались мнения касательно того, что город сам бы мог построить (стоянку для фур - ПН). У меня это в голове не укладывается. Вот кому может в принципе прийти идея потратить более 100 миллионов гривен городского бюджета, закатать их в бетон? Поэтому с одной стороны - накопитель строить надо. С другой стороны - слава Богу, что есть инвестор, который инвестирует в это деньги. Поэтому я надеюсь, что с той частью, которая касается спекуляций - надо нам или не надо накопитель, мы заканчиваем. Наша задача - решить вопрос, который есть у города.

Стоит отметить, что на совещании присутствовал народный депутат Украины Давид Макарьян, который, судя по данным письменной регистрации в Верховной Раде, для этого даже прогулял утреннее заседание парламента.

- В декабре депутатами городского совета было проголосовано решение, что нужно под АМПУ выделить участок земли под логистический хаб, где будет собираться транспорт. Но потом было наложено вето Татьяной Казаковой, потому что не были соблюдены юридические решения, правильные, по ее мнению. И некоторые депутаты Верховной Рады, и некоторые депутаты горсовета считали, что город Николаев не получит кладбище. Поэтому сегодня на нашем обширном совещании, я надеюсь, что мы в этом месте поставим точку, и дальше начнется уже конструктивная работа, - заявил он.

Исходя из его слов, чтобы горсовет наверняка выделил АМПУ землю, ОГА готова помочь городу с участком земли под строительство кладбища, а Администрация морских портов - с изготовлением для этого нового проекта.

- У области гериатрический пансионат, у него есть 47 гектаров земли, которые область готова передать в город. К этому участку земли очень удобный подъезд/отъезд, и я считаю, и не один я, а и депутаты городского совета тоже так считают, что это удобный и правильный участок (для кладбища - ПН), - заявил Макарьян.

В поддержку необходимости вернуться к рассмотрению этого вопроса выступили присутствующие на совещании депутаты горсовета Анатолий Петров, Игорь Концевой и заместитель мэра Николаева Юрий Андриенко.

Главный аргумент, который прозвучал - построенный так называемый логистический центр поможет разгрузить улицы Николаева от большегрузного транспорта. Хотя на конкретный вопрос по этому поводу, действительно ли это так и будет, от Боня прозвучало лишь: "когда будет построена стоянка, город должен будет прописать маршруты следования к ней грузовиков".

В итоге участники обсуждения призвали городской совет не медлить и параллельно приступить к повторному рассмотрению вопроса о выделении земли и к подготовке проектной документации для кладбища. Отдельно отмечалось, что изрядно затянуть весь процесс может обжалование в суде решения о признании незаконным зонинга в Николаеве.

Как известно, ранее депутаты Николаевского горсовета на месте, отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков. После чего Татьяна Казакова заявила, что приостановит это решение сессии горсовета. Позднее и сами депутаты вместе с чиновниками во время совещания сошлись во мнении, что это решение является незаконным.