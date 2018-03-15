В николаевском онкодиспансере медперсонал вместо приема больных выбирал лак для ногтей: «Это что вообще такое?»

Николаевец Сергей Савченко прождал в приемном отделении Николаевского областного онкологического диспансера 40 минут, пока медперсонал выбирал лак для ногтей.

Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

По его словам, произошло это в среду, 14 марта, в 11:10.

"Театр начинается с вешалки, а в приемном отделении областной онкологии издеваться над пациентами начинают с первых минут пребывания. Сорок минут, сорок просидел в ожидании за дверью, а когда зашел поинтересоваться, в чем заминка, и почему мы одни сидим уже почти час перед дверью... честно говоря, опешил. Достал лист информации со стенда и спросил, по какому телефону мне позвонить, чтобы здесь навели порядок. Вопрос решился за пять минут. Это что вообще такое? И это вообще никто, представляю, как там выкручивают руки другие, - написал он. - Вы серьезно думаете, что после реформы на рабочем месте не будут красить ногти и губы, и барыжить лаком в то время, когда их ждут пациенты?".

Напомним, ранее николаевец Валентин Пашковский рассказывал, как для приема у врача в онкодиспансере, помимо всего прочего нужно купить 5 листов А4 по цене 2 гривны за штуку, на чем уже явно некоторые люди сделали налаженный бизнес.

До этого депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявляла о процветании коррупции в областном онкологическом диспансере. По ее словам, неизвестно, каким образом используются средства государственного и областного бюджетов, которые выделяются на бесплатные лекарства, а тем временем с людей за один сеанс берут по 7-9 тысяч гривен.

А депутат облсовета Петр Паламарюк обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с просьбой предпринять меры для разрешения сложившейся коррупционной ситуации в областном онкологическом диспансере, источником которой он назвал главного врача диспансера Михаила Терзийского.