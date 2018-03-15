В Николаеве открылся магазин автозапчастей нового формата с самым крупным складом на Юге Украины

Компания Юник Трейд – национальный дистрибьютор автозапчастей и автомасел, в начале марта 2018 года открыла в Николаеве пилотный проект магазина автозапчастей новой концепции, который находится по улице Троицкой, 238 (бывшая ул. Кирова, здание УРТИ). Основное отличие заключается в том, что клиент получает необходимую деталь напрямую со склада официального дистрибьютора в течение 5 – 10 минут.

– Одним из важных факторов является то, что «Юник Трейд» – официальный дистрибьютор автозапчастей и импортер более 85 торговых марок. На нашем складе находится более 60 тысяч уникальных позиций запчастей и масел. На сегодняшний день в Николаеве и Южном регионе это первый магазин такого формата и таких масштабов, с самым крупным складом и наличием товара, – рассказывает директор департамента продаж и маркетинга компании Дмитрий Полиш.

Компания предлагает только официально импортируемые автокомпоненты от крупнейших производителей, многие из которых являются поставщиками на конвейеры, тем самым гарантирует их качество и защиту от подделок. На весь ассортимент магазина предоставляется гарантия от 6 месяцев до 2-х лет.

Профессиональные сотрудники магазина предоставят консультации и выполнят корректный подбор необходимой детали, проинформируют о ее характеристиках и помогут быстро оформить заказ. В магазине действует удобная и простая система скидок, а расплатиться за покупку можно в любой удобной форме: наличными, платежными картами или безналичный расчет с полным пакетом бухгалтерских документов.

Магазин автозпчастей «Юник Трейд» находится по адресу: улица, Троицкая, 238 (пересечение с ул. Космонавтов).

Консультации и предзаказ по тел.: +38 (0512) 37-37-68, +38 (0512) 53-05-44, +38(067) 515 67 47.

Магазин работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, и в субботу с 09:00 до 15:00.