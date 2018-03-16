В России будут наносить на дороги разметку в цветах украинского флага

В России новый ГОСТ дорожной разметки предполагает использование для ее нанесения желтого и синего цветов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Нововведения вступают в силу 1 июня 2018 года.

«Согласно стандарту, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной) могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках».

«Разметка желтого цвета позволяет «улучшить ее видимость», особенно в регионах, где обильно выпадает снег. Синяя разметка будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепят в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас также перерабатывается», - сообщает издание.

Напомним, что российские оккупанты в Донецке поселились в элитных квартирах на бульваре Пушкина, где «чисто и спокойно».