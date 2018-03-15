И.о. мэра Николаева заявила, что на должность начальника управления молодежной политики будет проведен конкурс

Руководителя управления молодежной политики Николаевского городского совета будут избирать на конкурсной основе.

Об этом в четверг, 15 марта, сообщила и.о. городского головы-секретарь городского совета Татьяна Казакова в ходе общения с журналистами после первого пленарного заседания 35 сессии горсовета.

Ранее сообщалось, что распоряжением секретаря городского совета, и.о. мэра Татьяны Казаковой исполнение обязанностей начальника управления молодежной политики Николаевского городского совета с 16 марта возложено на Рамиля Заур оглы Агабекова, который ранее был начальником отдела международного молодежного сотрудничества этого управления.

- В настоящее время назначен исполняющий обязанности начальника управления. Им стал Рамиль Агабеков, который должен обеспечить текущую работу подразделения. На должность руководителя лучше всего провести конкурс. Мы подготовим квалификационные требования и объявим о начале конкурсного отбора. Свои кандидатуры выдвинут, в том числе, представители молодежи. Думаю, будет много претендентов, - добавила Татьяна Казакова.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета дважды объявлял конкурс на замещение вакантной должности начальника управления образования. По результатам первого открытого конкурсного отбора, прошедшего в декабре 2017 года, конкурсная комиссия рекомендовала назначить на эту должность Елена Удовиченко. Однако она отказалась от занятия должности и возглавила департамент образования Николаевской ОГА.

20 января 2018 года был во второй раз объявлен прием документов на замещение вакантной должности. В течение 30 дней желание принять участие в конкурсном отборе проявили два претендента. Документы одного из них не соответствовали установленным требованиям относительно принятия на службу в органы местного самоуправления. В связи с отсутствием других кандидатов конкурс на замещение вакантной должности не состоялся. После чего Казакова назначила новую начальницу управления образования Николаевского горсовета Анну Лычко, которая приступила к своим обязанностям с 5 марта текущего года.