В мэрии Николаева только на третий день автомобильных пробок додумались, что дорогу на мосту лучше ремонтировать ночью

Мэрия Николаева ведет переговоры с предприятием «Николаевавтодор», чтобы ремонт дороги на Варваровском мосту проводить не днем, а ночью.

Об этом рассказал заместитель мэра Николаева Юрий Степанец на сессии горсовета 15 марта.

Напомним, что с 13 марта в центре Николаева постоянно возникают километровые пробки из-за ремонта на Варваровском мосту. При этом по словам возмущенных николаевцев, рабочие не спешат завершить работы на мосту побыстрее, а регулярно уходят на «перекуры» и перерывы.

Во время сессии депутат Александр Бернацкий сообщил, что у жителей микрорайона Варваровка в связи с ремонтом моста возникли проблемы – они не могут добраться домой из-за пробок, им приходится идти пешком. В частности он попросил и.о. мэра Татьяну Казакову дать протокольное поручение вице-мэру по вопросам ЖКХ Юрию Степанцу с взаимодействием с патрульной полицией, чтобы те контролировали движение по мосту.

Депутат Дмитрий Сичко поинтересовался, почему ремонтные работы не проводят ночью. Прояснить ситуацию вызвался сам Юрий Степанец, по его словам, работы выполняет предприятие депутата горсовета Сергея Шульгача «Николаевавтодор». Также он сообщил, что сейчас ведет переговоры с руководством предприятия о том, чтобы перенести работы на ночное время.

Отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета со ссылкой на Степанца сообщил, что 15 марта ремонтные работы на Варваровском мосту будут завершены.