«В здании мэрии этот вопрос закрыт»: Из-за вето Казаковой отведение земли АМПУ под стоянку в Николаеве пока невозможно

Татьяна Казакова В мэрии вопрос отведения Администрации морских портов Украины земельного участка под отстойник крупногабаритного транспорта пока не рассматривается, из-за того, что депутаты Николаевского городского совета не сняли вето и.о. мэра Татьяны Казаковой.

Об этом в четверг 15 марта, после сессии сообщила и.о. мэра - секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова.

- В здании мэрии этот вопрос закрыт тем вето, которое я наложила, - рассказала она.

В частности, Казакова отметила, что совещание в ОГА по вопросу выделения земли под отстойник состоялось по инициативе областной администрации.

- Это инициатива обладминистрации. Вопрос отстойника все равно должен быть решен. Мы поднимали этот вопрос и на вчерашнем совещании в Ингульской райадминистрации. Где он (логистический центр, - ПН) будет - это уже вопрос отведения земли. В отсутствии зонинга это проблематично. Если разрабатывать детальный план, то это необходимо вносить изменения в программу экономразвития и так далее. Я в свое время наложила вето, поэтому я пока соблюдаю его, - рассказала и.о. мэра.

Как известно, ранее депутаты Николаевского горсовета на месте, отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков. После чего Татьяна Казакова заявила, что приостановит это решение сессии горсовета. Позднее и сами депутаты вместе с чиновниками во время совещания сошлись во мнении, что это решение является незаконным.