В Николаевском облсовете общественники поругались с депутатами из-за проекта по красно-черному флагу: «Вынесите вопрос первым!»

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На заседании комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов произошла перепалка между общественниками и депутатами из-за проекта решения, касающегося поднятия красно-черного флага национально-освободительной борьбы возле административных зданий и не только.

Соответствующее заседание комиссии состоялось в четверг, 15 марта, передает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Главной претензией общественников, которые пришли на рассмотрение этого проекта решения, было то, что он стоял 27-м в повестке дня. Они потребовали, чтобы депутаты рассмотрели проект по флагу первым.

Как передают "НикВести", один из общественников – председатель общественной организации «Коммунальная самооборона» Игорь Деревянко перешел на крик и Кухта сделал ему замечание, однако активист не хотел успокаиваться и продолжал кричать, начав оскорблять Ивана Кухту. Заместитель главы облсовета Иван Кухта возмутился и начал кричать в ответ. 

- Это что нормально? Давайте работать так! Администрация тыкает, эти тыкают, вы че б#я?! – кричал Иван Кухта.

Деревянко парировал, крикнув в ответ оскорбительные слова.

- Так а кто, я овца? Или все овцы? – сказал Иван Кухта, сев обратно за стол.

А общественники продолжали требовать, чтобы вопрос по красно-черному флагу рассмотрели первым.

- Вот смотрите, сейчас происходят перепалки. Вынесите вопрос первым! Обсудите, все увидят, кто проголосовал, кто не проголосовал, кто спрятался, кто считает, что Россия нам брат или что-то такое. Мы это увидим, журналисты увидят, и нет вопросов, - сказал Деревянко.

- Вы хотите услышать, кто что из депутатов скажет по этому поводу? - спросила депутат Татьяна Полищук.

- Ну, конечно.

- Ну, так для чего вы разводите этот скандал?

В итоге депутаты проголосовали за утверждении повестки в изначальном виде, а общественники разошлись. не дожидаясь, пока проект рассмотрят. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что с предложением размещать на всех государственных учреждениях по территории области красно-черные флаги выступил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Катерина Вовченко

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русскийобщество