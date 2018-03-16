В Днепре патрульные спасли сову, которую сбила машина

В Днепропетровской области 13 марта патрульные спасли раненную сову, которая лежала на трассе E105.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

«Инспекторы подошли, чтобы посмотреть что с птицей. Оказалось, что птица не может двигаться. Оставить сову в таком состоянии патрульные не могли, поэтому нашли коробку положили ее туда. Полицейские связались с волонтерами и утром доставили сову в ветеринарную клинику. Как выяснилось, это птица редкого вида – болотная сова. Она занесена в Красную книгу Украины. Ветеринары сообщили, что вероятно сову сбил или задел автомобиль, у нее сильный ушиб правой стороны тела и поврежден глаз. Птицу поместили в кислородную камеру и дали ей необходимые лекарства. Если лечение поможет сове поправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую природу», - сообщили в полиции.