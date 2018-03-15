«Не будет войн под кабинетами», - в Николаевской поликлинике № 2 заработала электронная очередь

В Центре первичной медико-санитарной помощи №2 города Николаева 15 марта презентовали систему eHealth, целью которой является упрощение записи пациентов и работы врачей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Так, главная цель создания электронной системы - преодоление устаревшей организации приема пациентов в госполиклиниках и медицинских заведениях. В свою очередь, система eHealth предусматривает: введение электронной очереди, online запись на прием, взаимодействие врачей и лабораторий между собой для комфорта пациентов.

вот так теперь выглядит график работы врачей а так было раньше

В свою очередь, все рабочие места врачей обустроены компьютерами с подключением к сети Internet, а в самой поликлинике установили терминал для записи и монитор, на котором отображена информация приема врачей online.

- Каждый больной благодаря интернету сможет записаться на прием к врачу. Перед тем как внедрить эту систему мы обеспечили всех наших врачей компьютерами, у всех подключен Internet и все работают по системе «Поликлиника без очередей», - отметила главврач ЦПМСП №2 Тамара Дубинец.

Также она рассказала, что эта система уже работает и пациент абсолютно любого возраста может зарегистрироваться, а если ему будет что-то непонятно, то медицинский персонал готов все объяснить и помочь.

- Больной может сам записаться к врачу, а если кто-то еще не может или не владеет интернетом, они могут позвонить в регистратуру и его сразу запишут. После этого на телефон приходит sms с информацией о дате и времени приема, - рассказала главврач больницы.

Руководитель данной задумки Андрей Заяц рассказал, что это достаточно экономит время пациента и позволяет медперсоналу работать в более комфортных условиях, что, в свою очередь, позитивно влияет на качество лечения.

- Эта система придумана для упорядочения пациентопотока. В идеале - уравновесить пропускную возможность поликлиники. Все мы знаем, что у врача есть свой график и нужно в этот график распределить пациентов. Тогда у врача появляется понятная для него нагрузка. Врач сможет выделить время и качественно предоставить свои услуги. Для пациентов это комфортно тем, что они не будут стоять в очередях, а будут приходить на назначенное лично для них время. Не будет «войн» под кабинетами, - описал преимущества системы координатор проекта.

Андрей Заяц показывает как пользоваться программой

На собственном примере он продемонстрировал насколько легко записаться на прием при помощи специального тачскрин-терминала. Достаточно ввести свой номер телефона, ФИО, выбрать врача к которому пациент хочет записаться и время на которое удобно придти. Далее распечатывается квитанция, где указывается дата,время и инициалы врача.

И.о. городского головы Татьяна Казакова тоже решила записаться на прием к врачу через терминал и осталась довольной данным нововведением.

- Если сначала люди не доверяли этой программе: первый месяц было 70%, когда пациент записывался, но не приходил, сейчас таких пациентов осталось всего лишь 10%. Люди начали верить и пользуются. Теперь не нужно тратить полтора часа на ожидание, - отметила Казакова.

Напомним, что с 15 февраля в ЦПМСД №1 по проспекту Богоявленскому (ранее проспект Октябрьский) официально запущен сервис электронной записи на прием к врачам. Также, ранее начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявляла, что в городе создание электронного реестра пациентов находится на завершающей стадии - электронная очередь работает в ЦПМСП № 2, № 5.