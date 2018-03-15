Генпрокуратура допрашивала главу Николаевской ОГА Савченко в деле скандального организатора «титушек» Крысина

Алексей Савченко Генеральная прокуратура Украины допрадывала главу Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в рамках расследования уголовного производства в отношении Юрия Крысина, которого считают организатором «титушек» во времена событий на Майдане.

Об этом сообщил начальник отдела Департамента специальных расследований ГПУ Алексей Донской, передает «Громадське».

- В этом вопросе могу ограничиться только тем, что да, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали, к сожалению, разглашать не могу, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко знал о подготовке расстрела Майдана в феврале 2014 года так как ему об этом, якобы сообщал Юрий Крысин.